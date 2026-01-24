Revolucija u liječenju artritisa: Naučnici otkrili način za regeneraciju hrskavice, zamjena zglobova odlazi u historiju?

Operacije zamjene koljena i kukova mogle bi uskoro postati stvar prošlosti zahvaljujući revolucionarnom otkriću tima naučnika sa Stanford Medicinskog univerziteta. Njihova najnovija studija, objavljena u prestižnom časopisu Science, otkriva tretman koji ne samo da zaustavlja gubitak hrskavice, već je i uspješno regeneriše – čak i kod ostarjelih zglobova.Milioni ljudi širom svijeta pate od bolova i ukočenosti uzrokovanih osteoartritisom, degenerativnom bolešću za koju do sada nije bilo pravog lijeka, osim ublažavanja simptoma ili teških operacija. Novo otkriće, međutim, cilja na sam uzrok problema.

Ključ je u blokiranju “enzima starenja”

Istraživači su identifikovali protein nazvan 15-PGDH, kojeg nazivaju “gerozimom” ili enzimom starenja, jer se njegov nivo u tijelu povećava kako starimo. Ovaj protein je glavni krivac za gubitak funkcije tkiva, uključujući mišiće i hrskavicu.

Tim sa Stanforda otkrio je da nivo 15-PGDH u koljenima starih miševa dvostruko veći nego kod mladih. Blokiranjem ovog proteina pomoću specifične molekule, postigli su nevjerovatne rezultate: ostarjela, istanjena hrskavica počela se obnavljati i vraćati u zdravo stanje.

“Regeneracija hrskavice u tolikoj mjeri kod starijih miševa nas je iznenadila. Efekat je bio izvanredan”, izjavila je dr. Nidhi Bhutani, vanredna profesorica ortopedske hirurgije i jedna od autorica studije.

Spas za sportiste i rekreativce

Osim starenja, tretman se pokazao efikasnim i kod povreda. Miševi s povredama koljena sličnim rupturi prednjeg križnog ligamenta (ACL), koja je česta kod sportista, nakon tretmana nisu razvili artritis, za razliku od netretirane grupe.

Ono što ovo otkriće čini posebnim je mehanizam djelovanja. Za razliku od drugih tkiva koja se obnavljaju pomoću matičnih ćelija, hrskavica se ovim tretmanom “podmlađuje” tako što postojeće ćelije (hondrociti) mijenjaju svoje genetske instrukcije i vraćaju se u mlađe, funkcionalno stanje.

Djeluje i na ljudskom tkivu

Najvažniji dio studije proveden je na uzorcima ljudske hrskavice uzetim tokom operacija zamjene koljena. Nakon samo jedne sedmice izlaganja tretmanu, ljudsko tkivo pokazalo je znakove regeneracije i smanjenja upale.

“Ovo je novi način regeneracije odraslog tkiva i ima značajno kliničko obećanje. Zamislite ponovni rast postojeće hrskavice i izbjegavanje zamjene zglobova”, rekla je dr. Helen Blau, vodeća autorica studije.

Budući da se lijek koji blokira ovaj enzim već testira u kliničkim ispitivanjima za druge bolesti (slabost mišića) i pokazao se sigurnim, naučnici se nadaju da bi uskoro mogla početi ispitivanja i za liječenje artritisa kod ljudi. Ako se rezultati potvrde, tableta ili injekcija mogle bi zauvijek promijeniti živote miliona pacijenata,piše N1

