Evo koliko iznosi administrativna taksa za odricanje od državljanstva BiH

Kako je potvrđeno “Nezavisnim novinama”, od 1996. do kraja prošle godine državljanstva BiH se odreklo 102.318 osoba.

“Državljanstva BiH se u 2025. godini odreklo 1.580 njenih građana”, rečeno je “Nezavisnim novinama” iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Kako su naglasili, administrativna taksa za odricanje iznosi 800 KM, a za odricanje radi sticanja, odnosno posjedovanja državljanstva neke od država bivše SFRJ taksa iznosi 200 KM.

“Najčešće se radi o odricanju radi sticanja državljanstva Savezne Republike Njemačke i Republike Austrije”, kažu iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

U postupku odricanja od državljanstva BiH stranke nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već posjeduju ili da im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države.

“U neformalnim razgovorima najčešće navode kao razlog rješavanje radno-pravnog statusa, pravo na posjedovanje nekretnina, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu. Veći broj lica koja se odriču državljanstva BiH je u potpunosti integrisan u sredinama u kojima žive u inostranstvu i najveći broj ih je druga generacija u inostranstvu, tj. nisu rođeni u BiH”, kažu iz resornog ministarstva.

BiH, kako napominju, ima potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, te građani koji stiču državljanstvo tih država mogu zadržati i državljanstvo BiH.

Podsjetimo, prije nekoliko godina, u dokumentu Kancelarije za reviziju institucija BiH pod nazivom Revizija učinka osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH, upozoreno je da smo, po visini takse koja se naplaćuje po ovom osnovu, rekorderi u odnosu na zemlje u okruženju.

Istaknuto je i da su aktivnosti koje preduzimaju službenici u institucijama po ovom osnovu identične prilikom razmatranja bilo kojeg zahtjeva za prestanak državljanstva. Stoga ostaje nejasno zašto se u nekim slučajevima naplaćuje 200, a u nekim 800 KM.

“Sagovornici u Ministarstvu civilnih poslova BiH ne znaju tačan razlog razlike u visini takse”, navodi se u reviziji.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH kažu da je taksa propisana Zakonom o administrativnim taksama, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH.

