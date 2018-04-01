Hiljade ljudi na ulicama Minneapolisa, uhapšeno stotinu svećenika

U onome što organizatori nazivaju “generalnim štrajkom”, zatvorene su brojne trgovine širom Minnesote, a građani su agentima Američke imigracijske i carinske službe (ICE) poslali jasnu poruku: “Odlazite”.

Protestni marš počeo je u petak pri temperaturama koje su padale i do minus 29 stepeni Celzija. Prema tvrdnjama organizatora, na ulice je izašlo čak 50.000 ljudi, iako se ta brojka nije mogla neovisno potvrditi. Veliki broj demonstranata kasnije se okupio u dvorani Target Center, koja prima 20.000 ljudi.

“ICE van!”

Radnici su napustili svoja radna mjesta kako bi se pridružili protestima koji su uslijedili nakon sedmica napetosti i povremenih nasilnih sukoba između agenata ICE-a i građana koji se protive Trumpovoj odluci o pojačanom prisustvu federalnih snaga.

“Temperatura je 29 stepeni ispod nule, ali trgovine su zatvorene, a ovi ljudi prkose najhladnijem danu zabilježenom od 2019. godine kako bi poslali jednostavnu poruku ICE-u: Odlazite”, izvijestio je reporter Al Jazeere John Hendren iz Minneapolisa.

Samo dan ranije, američki potpredsjednik J. D. Vance posjetio je Minneapolis kako bi demonstrirao podršku oficirima ICE-a, tvrdeći da oni obavljaju važnu misiju pritvaranja prekršitelja imigracijskih zakona.

Hapšenja svećenika na aerodromu

Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se na Međunarodnom aerodromu Minneapolis-Saint Paul. Lokalna policija uhapsila je desetine pripadnika svećenstva i vjerskih lidera koji su klečali na cesti, pjevali himne i molili, blokirajući saobraćaj.

Njihov zahtjev bio je jasan: povlačenje 3.000 federalnih agenata koje je Trump poslao u to područje. Također su tražili pravnu odgovornost za agenta ICE-a koji je ranije ovog mjeseca u automobilu ubio Renee Good, američku državljanku koja je nadgledala aktivnosti agenata.

Organizatori navode da je uhapšeno oko 100 vjerskih lidera nakon što su odbili naredbe da se sklone s ceste. Neprofitna organizacija “Faith in Minnesota” istaknula je da su ovim činom željeli skrenuti pažnju i na radnike aerodroma i aviokompanija koje je ICE navodno pritvarao na radnom mjestu.

Federalna okupacija

Širom države barovi, restorani i trgovine ostali su zatvoreni u znak protesta.

“Ne zavaravajte se, suočavamo se s potpunom federalnom okupacijom od strane vlade Sjedinjenih Država putem ICE-a na oduzetoj zemlji naroda Dakota”, izjavila je Rachel Dionne-Thunder, potpredsjednica Pokreta domorodačkih zaštitnika.

Trumpova agresivna primjena imigracijskih zakona dodatno je produbila političku polarizaciju u SAD-u, posebno nakon incidenata poput ubistva Renee Good, privođenja američkog građanina iz vlastitog doma u donjem rublju, te pritvaranja školske djece, uključujući i petogodišnjeg dječaka.

