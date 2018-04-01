Svijet

Hiljade ljudi na ulicama Minneapolisa, uhapšeno stotinu svećenika

Objavljeno prije 33 minute

Hiljade demonstranata prkosilo je ekstremnoj hladnoći na ulicama Minneapolisa zahtijevajući okončanje rigorozne imigracijske politike administracije predsjednika Donalda Trumpa.

U onome što organizatori nazivaju “generalnim štrajkom”, zatvorene su brojne trgovine širom Minnesote, a građani su agentima Američke imigracijske i carinske službe (ICE) poslali jasnu poruku: “Odlazite”.

Protestni marš počeo je u petak pri temperaturama koje su padale i do minus 29 stepeni Celzija. Prema tvrdnjama organizatora, na ulice je izašlo čak 50.000 ljudi, iako se ta brojka nije mogla neovisno potvrditi. Veliki broj demonstranata kasnije se okupio u dvorani Target Center, koja prima 20.000 ljudi.

“ICE van!”

Radnici su napustili svoja radna mjesta kako bi se pridružili protestima koji su uslijedili nakon sedmica napetosti i povremenih nasilnih sukoba između agenata ICE-a i građana koji se protive Trumpovoj odluci o pojačanom prisustvu federalnih snaga.

“Temperatura je 29 stepeni ispod nule, ali trgovine su zatvorene, a ovi ljudi prkose najhladnijem danu zabilježenom od 2019. godine kako bi poslali jednostavnu poruku ICE-u: Odlazite”, izvijestio je reporter Al Jazeere John Hendren iz Minneapolisa.

Samo dan ranije, američki potpredsjednik J. D. Vance posjetio je Minneapolis kako bi demonstrirao podršku oficirima ICE-a, tvrdeći da oni obavljaju važnu misiju pritvaranja prekršitelja imigracijskih zakona.

Hapšenja svećenika na aerodromu

Jedan od najdramatičnijih trenutaka dogodio se na Međunarodnom aerodromu Minneapolis-Saint Paul. Lokalna policija uhapsila je desetine pripadnika svećenstva i vjerskih lidera koji su klečali na cesti, pjevali himne i molili, blokirajući saobraćaj.

Njihov zahtjev bio je jasan: povlačenje 3.000 federalnih agenata koje je Trump poslao u to područje. Također su tražili pravnu odgovornost za agenta ICE-a koji je ranije ovog mjeseca u automobilu ubio Renee Good, američku državljanku koja je nadgledala aktivnosti agenata.

Organizatori navode da je uhapšeno oko 100 vjerskih lidera nakon što su odbili naredbe da se sklone s ceste. Neprofitna organizacija “Faith in Minnesota” istaknula je da su ovim činom željeli skrenuti pažnju i na radnike aerodroma i aviokompanija koje je ICE navodno pritvarao na radnom mjestu.

Federalna okupacija

Širom države barovi, restorani i trgovine ostali su zatvoreni u znak protesta.

“Ne zavaravajte se, suočavamo se s potpunom federalnom okupacijom od strane vlade Sjedinjenih Država putem ICE-a na oduzetoj zemlji naroda Dakota”, izjavila je Rachel Dionne-Thunder, potpredsjednica Pokreta domorodačkih zaštitnika.

Trumpova agresivna primjena imigracijskih zakona dodatno je produbila političku polarizaciju u SAD-u, posebno nakon incidenata poput ubistva Renee Good, privođenja američkog građanina iz vlastitog doma u donjem rublju, te pritvaranja školske djece, uključujući i petogodišnjeg dječaka.


