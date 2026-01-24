Zbog sniježne oluje širom Amerike otkazano hiljade letova

Oko 200 miliona stanovnika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) od jučer se priprema za masivnu zimsku oluju koja bi trebalo da pogodi čak dvije trećine zemlje.

Snijeg je jučer padao u dijelovima Texasa, Oklahome i Kansasa. Prema prognozi Nacionalne meteorološke službe, oluja će se tokom vikenda kretati prema sjeveroistoku.

Obilne snježne padavine, susnježica i ledena kiša, kao i arktičke temperature, očekuju se širom zemlje, od Stjenovitih planina do srednjoatlantskih saveznih država i Nove Engleske.

Meteorolozi upozoravaju da bi štete od oluje mogle biti uporedive s onima koje izaziva uragan, posebno u područjima pogođenim ledom.

Najmanje 14 saveznih država i Distrikt Colombia proglasili su vanredno stanje zbog vremenskih prilika, dok su velike aviokompanije pozvale putnike da budu spremni na iznenadne izmjene letova i otkazivanja.

Prognozirane su i ‘katastrofalne’ količine leda duž južnog ruba oluje, koji obuhvata donji tok doline rijeke Mississippi, dolinu Tennessija i jugoistok zemlje.

U južnim saveznim državama Luisiani, Tennessiju i Mississippiju očekuje se da će led debljine do 2,5 cm prekriti drveće, elektroenergetske vodove i puteve, izjavio je Jacob Asherman iz američkog Centra za prognozu vremena.

– Ovo je opasna oluja – rekao je Asherman, opisujući je kao najveću ove sezone do sada po obimu i jačini.

Hiljade radnika elektrodistribucije stavljene su u stanje pripravnosti, jer bi oluja mogla izazvati prekide u snabdijevanju električnom energijom koji bi mogli trajati danima.

Prije pet godina, snažan hladni talas pogodio je elektroenergetsku mrežu Texsasa, onesposobivši veliki dio sistema i ostavivši milione ljudi bez struje danima.

Guverner Texasa Greg Abbott izjavio je da se takav scenario neće ponoviti, navodeći da je elektroenergetski sistem nikad jači,pišu Vijesti

Guvernerka Virginie Abigail Spanberger pozvala je građane da se pripreme na mogućnost višednevnog nestanka struje i potencijalnu izolaciju u svojim naseljima.

Led i snijeg dodatno opterećuju električne vodove, što povećava vjerovatnoću njihovog pucanja.

Širom zemlje, jučer je otkazano ili odgođeno gotovo 5.000 letova, od kojih veliki broj u Dallasu i Chicagu, prema podacima web stranice za praćenje letova FlightAware. Za danas je unaprijed bilo otkazano oko 2.800 letova.

Škole su jučer bile zatvorene, a očekivani pad temperatura povećao je rizik od promrzlina za djecu koja bi inače čekala školske autobuse na otvorenom, prenosi DW.

