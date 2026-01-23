Zajednička eskadrila Typhoon Kraljevskog ratnog zrakoplovstva s Katarom, 12. eskadrila, raspoređena je u Zaljev u odbrambene svrhe, primjećujući regionalne napetosti kao dio Sporazuma o odbrambenoj sigurnosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Katara, pokazujući snažan i trajan odbrambeni odnos između Ujedinjenog Kraljevstva i Katara.

12. eskadrila redovito se raspoređivala u Katar kako bi provodila zajedničku obuku i razmjenjivala iskustva koja jačaju nacionalnu i regionalnu sigurnost.

-Nedavno je RAF sudjelovao u vježbama poput EPIC SKIES i SOARING FALCON – dodatno jačajući operativne sposobnosti između naše dvije nacije. Ministar odbrane, John Healey, zastupnik, rekao je: Katar i Ujedinjeno Kraljevstvo bliski su partneri s povijesnim odbrambenim vezama koje sežu desetljećima unatrag.

Ovo partnerstvo jača nacionalnu sigurnost obje naše nacije i podržava stabilnost u regiji Zaljeva. Današnje raspoređivanje nadovezuje se na te zajedničke ciljeve dok se zrakoplovi Typhoon iz naše zajedničke eskadrile raspoređuju kako bi podržali njezinu odbranu, poručili su iz britanske vlade.

-Uz našu najavu ulaganja od pola milijarde funti za nadogradnju naših Typhoona, ovo raspoređivanje daljnji je dokaz ključne uloge ovih zrakoplova u jačanju globalne sigurnosti. Raspoređivanje, na poziv katarske vlade, ima odbrambeni kapacitet i nadovezuje se na uspostavljeno odbrambeno partnerstvo Ujedinjenog Kraljevstva s Katarom te odražava predanost britanske vlade suradnji s međunarodnim partnerima radi održavanja regionalne stabilnosti.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Katar dijele dugu povijest suradnje, posebno u obuci letenja, uključujući Hawk i Typhoon u Ujedinjenom Kraljevstvu, a ovo raspoređivanje naglašava važnost suradnje sa saveznicima i partnerima u rješavanju zajedničkih sigurnosnih izazova.

Britanske snage redovito djeluju uz regionalne partnere kao dio utvrđenih odbrambenih obaveza, surađujući i aktivno radeći na osiguravanju mira i stabilnosti u regiji.

Raspoređivanje 12. eskadrile svjedoči o predanosti Ujedinjenog Kraljevstva našim partnerima i široj stabilnosti regije. Snažna nacionalna sigurnost čuva Ujedinjeno Kraljevstvo sigurnim, a suradnja s međunarodnim partnerima poput onih koje podržava Katar igra vitalnu ulogu u postizanju ovog cilja.

Zajedničkim radom, Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici mogu bolje zaštititi naše zajedničke interese koji nas čine sigurnima kod kuće i jakima u inozemstvu, navode iz britanske vlade.

