“Moraju položiti oružje, raspustiti se i odustati od daljnjih sukoba”

Erdogan je rekao da Turska pozdravlja sporazum o prekidu vatre između SDF-a i Damaska, dodajući da se nada da će “potpuna integracija” skupine najaviti novo doba u Siriji .

„Nadamo se da će se ovaj problem trajno riješiti, bez daljnjeg krvoprolića, te da će SDF na sjeveru Sirije položiti oružje, raspustiti se i odustati od daljnjih sukoba“, rekao je Erdogan , upozoravajući da bi svaka provokacija bila ravna „pokušaju samoubojstva“.

Erdoganov ured ranije je objavio da je turski predsjednik razgovarao o događajima u Siriji s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te da je njihov razgovor bio “plodan” i uključivao je pitanje zajedničke borbe protiv Islamske države u Siriji .

Sirijske vlasti su u utorak pristale na prekid vatre s kurdskim borcima na sjeveru Sirije i dale im četiri dana da prihvate integraciju u središnju državu, javlja Reuters.

Sirijske snage koje podržava Turska zauzele su velike dijelove teritorija koje su prethodno držale Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima na sjeveroistoku zemlje, kao dio napora sirijskog predsjednika Ahmeda al-Share da cijelu zemlju dovede pod vlast središnje vlade.

Sjedinjene Države, glavni saveznik SDF-a, izjavile su da se njihovo partnerstvo s kurdskom skupinom promijenilo od dolaska nove vlade u Damask te su pozvale kurdske borce da se integriraju u sirijski državni aparat.

Turska smatra SDF terorističkom organizacijom povezanom sa zabranjenom militantnom skupinom Kurdistanska radnička stranka (PKK).

