“Napad na ajatolaha Hamneija znači rat”

Na svom X mrežnom računu napisao je da je jedan od glavnih razloga za teškoće ljudi to što su Sjedinjene Države i njihovi saveznici nametnuli dugoročne i nehumane sankcije protiv Irana .

Prethodno je izjavio da je njegova vlada odlučna definitivno riješiti dugogodišnje probleme korupcije i korištenja utjecaja za stjecanje bogatstva.

Na koordinacijskom sastanku, na kojem se raspravljalo o jačanju suradnje među vladinim institucijama radi reforme sustava subvencija, posebno u opskrbi, proizvodnji i distribuciji poljoprivrednih proizvoda i osnovnih dobara, naglasio je povjerenje vlade u brzu provedbu plana.

