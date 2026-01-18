Svijet

“Napad na ajatolaha Hamneija znači rat”

Objavljeno prije 48 minuta

Svaka agresija protiv iranskog vođe ajatolaha Hamneija ravna je totalnom ratu protiv iranske nacije, izjavio je danas iranski predsjednik Masoud Pezeshkian.

Na svom X mrežnom računu napisao je da je jedan od glavnih razloga za teškoće ljudi to što su Sjedinjene Države i njihovi saveznici nametnuli dugoročne i nehumane sankcije protiv Irana .

Prethodno je izjavio da je njegova vlada odlučna definitivno riješiti dugogodišnje probleme korupcije i korištenja utjecaja za stjecanje bogatstva.

Na koordinacijskom sastanku, na kojem se raspravljalo o jačanju suradnje među vladinim institucijama radi reforme sustava subvencija, posebno u opskrbi, proizvodnji i distribuciji poljoprivrednih proizvoda i osnovnih dobara, naglasio je povjerenje vlade u brzu provedbu plana.


