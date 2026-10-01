Supa od paradajza nije samo ukusna: Ovih devet razloga otkrivaju zašto je vrijedi češće jesti

Supa od paradajza jednostavno je i ukusno jelo koje može biti vrijedan dio raznovrsne ishrane. Paradajz je bogat vitaminima, mineralima, antioksidansima i biljnim spojevima, a posebno se izdvaja likopen, pigment odgovoran za njegovu karakterističnu crvenu boju.Zanimljivo je da termička obrada može povećati dostupnost likopena organizmu, pa kuhanje paradajza nije nužno gubitak njegovih korisnih svojstava.

Bogata vrijednim tvarima

Paradajz ima malo kalorija, ali sadrži brojne hranjive tvari. Jedan veći paradajz osigurava vitamin C, vitamin K, vitamin A i kalij, kao i određenu količinu vlakana.

Posebno je bogat karotenoidima, među kojima se izdvaja likopen. Budući da se nakon termičke obrade lakše apsorbira, kuhana jela od paradajza mogu biti dobar način da ga unesemo u organizam.

Podrška srcu

Likopen, vitamin C i drugi biljni spojevi iz paradajza proučavaju se zbog mogućeg zaštitnog djelovanja na zdravlje srca.

Veći unos proizvoda od paradajza povezuje se s povoljnijim vrijednostima nekih pokazatelja masnoća u krvi, dok se likopen proučava i zbog mogućeg utjecaja na krvni pritisak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, supa od paradajza nije lijek, već samo jedan dio uravnotežene ishrane.

Važna za oči

Paradajz sadrži karotenoide i vitamin A koji imaju važnu ulogu u održavanju normalnog vida.

Antioksidansi iz paradajza proučavaju se i zbog moguće zaštite očiju od oksidativnog stresa i promjena povezanih sa starenjem.

Zaštita ćelija

Likopen, flavonoidi te vitamini C i E djeluju kao antioksidansi koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Istraživanja proučavaju povezanost većeg unosa likopena s manjim rizikom od nekih hroničnih bolesti, uključujući pojedine vrste raka. Međutim, paradajz niti supa od paradajza ne mogu se smatrati lijekom protiv raka.

Može koristiti koži

Likopen i beta-karoten proučavaju se i zbog mogućeg zaštitnog djelovanja na kožu. Neka istraživanja ukazuju na to da ishrana bogata ovim spojevima može pomoći u zaštiti kože od oštećenja izazvanih UV zračenjem.

To, naravno, ne znači da paradajz može zamijeniti kremu sa zaštitnim faktorom.

Čuva kosti

Likopen se proučava i zbog moguće uloge u zdravlju kostiju. Pojedina istraživanja ukazuju na moguću povezanost ovog spoja s očuvanjem mineralne gustoće kostiju.

Zbog toga se paradajz i drugi izvori karotenoida istražuju i u kontekstu osteoporoze i zdravlja kostiju.

Zanimljiva za muškarce

Likopen se proučava i u vezi s muškom plodnošću. Oksidativni stres može utjecati na kvalitet i pokretljivost spermatozoida, dok bi antioksidansi mogli imati određenu zaštitnu ulogu.

Jedno manje istraživanje pokazalo je poboljšanje pokretljivosti spermatozoida nakon povećanog unosa proizvoda od paradajza, ali takvi rezultati nisu dovoljni da bi se supa od paradajza smatrala terapijom za neplodnost.

Podrška imunitetu

Paradajz je dobar izvor vitamina C, koji doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sistema.

Vitamin C se proučava i u vezi s prehladom, a odgovarajući unos može imati određeni utjecaj na trajanje i jačinu simptoma. Ipak, nije riječ o lijeku koji može spriječiti svaku infekciju.

Jednostavna za pripremu

Supa od paradajza može se pripremati tokom cijele godine. Zimi je popularna topla verzija, dok se tokom toplijih mjeseci može napraviti i hladna supa, poput gazpacha.

Na konačnu nutritivnu vrijednost utiče i recept. Velika količina soli, vrhnja ili masnoće može značajno promijeniti sastav obroka. Jednostavna supa od paradajza, povrća i umjerene količine kvalitetnog ulja može biti dobar način da u ishranu uključimo više povrća i korisnih biljnih spojeva.

Recept za supu

Sastojci za četiri osobe:

– 1 kilogram paradajza

– 0,5 dl maslinovog ulja

– 2 dl domaćeg pasiranog paradajza

– malo peršuna

– 1 kašičica bijelog luka u prahu

– šaka svježeg bosiljka

– nekoliko kapi bučinog ulja

– susam

– so

– biber

Priprema:

Paradajz operite i narežite na manje komade. Stavite ga u lonac, dodajte pasirani paradajz, maslinovo ulje, peršun, bijeli luk u prahu i nekoliko listova svježeg bosiljka,piše Avaz

Začinite solju i biberom, dobro promiješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri oko 20 minuta, odnosno dok paradajz potpuno ne omekša. Povremeno promiješajte, a ako je supa pregusta, dodajte malo vode.

Kada je povrće kuhano, sve usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Po potrebi dodatno začinite.

Supu poslužite toplu, a prije serviranja dodajte nekoliko kapi bučinog ulja, malo svježeg bosiljka i pospite susamom.

Facebook komentari