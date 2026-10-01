Veliki problemi za Švedsku: Čak šest igrača otpalo za duel s BiH

Zbog bolesti je za tu akciju švedskoj reprezentaciji otpalo pet igrača, a pridoda li im se i već ranije zbog povrede otpisani Alexander Isak, jasno je s kakvim se problemima suočava švedski selektor Graham Potter,pišu Vijesti

Engleski stručnjak ne može računati na Yasina Ayarija, Benjamina Nygrena, Gustafa Lagerbielkea, Elliota Strouda, Patrika Walemarka i Alexandera Isaka.

“Poduzimamo sve potrebne mjere kako se infekcija ne bi dalje širila. Također, pratimo i stanje oboljelih”, rekao je ljekar švedske reprezentacije Jonas Werner.

Švedska je odlično otvorila takmičenje u Ligi nacija osvojivši maksimalnih šest bodova u prva dva kola u kojima je igrala protiv Rumunije (2:1) i Poljske (3:1). Reprezentacija BiH je na drugom mjestu tabele s četiri osvojena boda u mečevima protiv Poljske (0:0) i Rumunije (2:4).

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