Haos u Francuskoj,širom zemlje traju veliki neredi, zapaljene škole, direktora polili benzinom

Naime, širom zemlje održavaju se protesti učenika zbog manjka nastavnog osoblja i dotrajalih školskih zgrada, a u jednom trenutku stvar je izmakla kontroli – požari su izbili u najmanje dvije škole, a jedan direktor je poliven benzinom.

Najdramatičnije scene zabilježene su na jugu zemlje, u Marseilleu. Stotine mladih okružile su vatrogasno vozilo koje je stiglo gasiti požar u srednjoj školi Saint-Exupéry, objavila je policija. Napadači su vatrogasce prisilili da napuste vozilo, a potom su zapalili i vatrogasni kamion.U istom gradu napadnut je i direktor škole. Prema navodima tužilaštva, napadači su ga polili benzinom i pretukli. Detalji o njegovom stanju zasad nisu objavljene.

Požar je u četvrtak izbio i u srednjoj školi Nelson Mandela u Nantesu, na zapadu Francuske. Zamjenik gradonačelnika Olivier Chateau izjavio je za Franceinfo da je požar stavljen pod kontrolu te da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih.Zgrada je evakuisana, a učenici koji su tek trebali doći u školu vraćeni su, rekao je Chateau.

Protesti i blokade počeli su prošle sedmice, a sada su prerasli u ozbiljan politički problem za vladu premijera Sébastiena Lecornua. Situacija je posebno osjetljiva jer je vlada u četvrtak predstavila niz vrlo nepopularnih mjera štednje u sklopu budžeta za 2027. godinu, prenosi Jutarnji list.

U dosadašnjim protestima povrijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, dok su, prema podacima vlasti, uhapšene stotine osoba – većinom tinejdžera.Učenici optužuju policiju za pretjeranu upotrebu sile, uključujući korištenje suzavca. Vlada je osudila nasilje, ali istodobno priznaje da se problemi u francuskim srednjim školama moraju ozbiljno shvatiti i rješavati.

Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nuñez upozorio je da se na pojedinim mjestima nasilnici sele iz škole u školu kako bi poticali nasilje,pišu Vijesti

Facebook komentari