Stiže novi talas poskupljenja u Njemačkoj

Indikator cjenovnih očekivanja porastao je u septembru na 22,7 poena sa avgustovskih 21,4 poena, što ukazuje na to da preduzeća više troškove energenata sve više prenose na krajnje kupce.

Ifo navodi da su gorivo i lož-ulje već znatno poskupjeli, dok se tokom zime očekuje i rast cijena struje i gasa.

Pritisak je najizraženiji u energetski intenzivnoj industriji i trgovini, dok su cijene sirove nafte, gasa i električne energije u septembru dostigle najviše nivoe od kraja 2022. godine,pišu Vijesti

Godišnja inflacija u Njemačkoj, prema preliminarnoj procjeni, ubrzala je u septembru sa avgustovskih 2,9 odsto na 3,3 odsto, tako da je sada najviša od decembra 2023, pokazali su novi podaci Saveznog zavoda za statistiku (Destatis).

Potrošačke cijene u Njemačkoj su na mjesečnom nivou porasle za 0,6 odsto, a glavni razlog bio je novi skok cijena energenata.

Cijene energije u Njemačkoj bile su u septembru za 14,9 odsto više nego godinu dana ranije, što je ubrzanje u odnosu na avgustovskih 10,5 odsto rasta.

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