“Alaha mi, potpuno sam zdrav” VIDEO

Objavljeno prije 1 sat

Čečenski vođa Ramzan Kadirov objavio je novi video u kojem odbacuje medijske napise da mu bubrezi otkazuju, tvrdeći da mu je zdravlje potpuno stabilno.

Na taj je način Kadirov izravno odgovorio na nedavna izvješća ukrajinskih obavještajnih službi , prema kojima je navodno u kritičnom stanju i na dijalizi .

U objavljenom videu, Kadirov otvoreno ismijava ukrajinske tajne službe.

U videu koji je prenijela ruska agencija TASS, navodi se da se Kadirov nalazi u planinskom selu Benoj .

„Kunem se Allahom, nemam nikakvih problema s bubrezima, slezenom ili želucem. Jedino što ne podnosim je ljuto, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage“, rekao je Kadirov .

Njegova reakcija uslijedila je nakon izvješća ukrajinske agencije Ukrinform, koja je, pozivajući se na obavještajne izvore, navela da je Kadirov na dijalizi u privatnoj klinici u Čečeniji . Ukrajinski izvori otišli su korak dalje, sugerirajući da Kadirov “umire” i da je Kremlj već započeo potragu za njegovim nasljednikom.

Nagađanja o pripremi terena za dinastičko preuzimanje vlasti dodatno su ojačana nedavnim imenovanjem njegovog dvadesetgodišnjeg sina Ahmada na mjesto zamjenika premijera.

Bivši zamjenik premijera i Kadirovljev nećak, Ibrahim Zakriev, objavio je još jedan video na svom Instagram profilu. Na njemu se vidi Kadirov kako vozi automobil ulicama Groznog i komentira navode o njegovom postupanju.

„Zaboravio sam reći da nisam u bolnici . Ukrajinske tajne službe rade jako loš posao “, kaže Kadirov uz smijeh, negirajući boravak u klinici i dodajući: „U stvarnosti se vozimo po gradu.“


