“Alaha mi, potpuno sam zdrav” VIDEO

Na taj je način Kadirov izravno odgovorio na nedavna izvješća ukrajinskih obavještajnih službi , prema kojima je navodno u kritičnom stanju i na dijalizi .

U objavljenom videu, Kadirov otvoreno ismijava ukrajinske tajne službe.

🚨⚡️UNUSUAL In a live broadcast under the snow, Chechen leader Ramzan Kadyrov debunked all the lies of Ukrainian intelligence and the Western media about the deterioration of his health: "I swear to God, I am not suffering from any pains; neither in the kidneys nor the liver… pic.twitter.com/L9G80zHno6 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 15, 2026

U videu koji je prenijela ruska agencija TASS, navodi se da se Kadirov nalazi u planinskom selu Benoj .

„Kunem se Allahom, nemam nikakvih problema s bubrezima, slezenom ili želucem. Jedino što ne podnosim je ljuto, ali inače sam potpuno zdrav. I imam snage“, rekao je Kadirov .

Njegova reakcija uslijedila je nakon izvješća ukrajinske agencije Ukrinform, koja je, pozivajući se na obavještajne izvore, navela da je Kadirov na dijalizi u privatnoj klinici u Čečeniji . Ukrajinski izvori otišli su korak dalje, sugerirajući da Kadirov “umire” i da je Kremlj već započeo potragu za njegovim nasljednikom.

Nagađanja o pripremi terena za dinastičko preuzimanje vlasti dodatno su ojačana nedavnim imenovanjem njegovog dvadesetgodišnjeg sina Ahmada na mjesto zamjenika premijera.

Bivši zamjenik premijera i Kadirovljev nećak, Ibrahim Zakriev, objavio je još jedan video na svom Instagram profilu. Na njemu se vidi Kadirov kako vozi automobil ulicama Groznog i komentira navode o njegovom postupanju.

„Zaboravio sam reći da nisam u bolnici . Ukrajinske tajne službe rade jako loš posao “, kaže Kadirov uz smijeh, negirajući boravak u klinici i dodajući: „U stvarnosti se vozimo po gradu.“

