Cenzura u SAD-u? Prijetnje oduzimanjem licenci emiterima zbog izvještavanja o Iranu

Brendan Carr rekao je za CBS News, američkog partnera BBC-a, da licence emitera nisu „imovinsko pravo“ i upozorio da mogu biti oduzete ako stanice ne služe javnom interesu.

Carrova prijetnja uslijedila je nakon što je optužio emitere da „šire obmane i iskrivljene vijesti“, rekavši da još uvijek mogu „ispraviti kurs“ prije obnove svojih licenci.

Neki demokratski zakonodavci nazvali su Carrove komentare neustavnim. FCC izdaje licence pojedinačnim emiterskim stanicama, ali ne izdaje licence televizijskim mrežama.

„Ljudi su se navikli na ideju da su, znate, licence neka vrsta imovinskog prava i da ne postoji ništa što možete uraditi što bi rezultiralo gubitkom njihove licence“, rekao je Carr za CBS News.

„Pokušavam na neki način pomoći da se ljudi ponovo usmjere na činjenicu da, ne, postoji javni interes i emitovanje je drugačije.“

FCC – državni regulator za emitovane medije – reguliše radio, televiziju i satelitske talase, što mu daje moć nad nizom pitanja, uključujući spajanja i pritužbe zbog nepristojnog sadržaja.

U subotu je Carr odgovorio na objavu na društvenim mrežama od Trumpa u kojoj je američki predsjednik rekao da „bijedne ‘novine’ i mediji zapravo žele da izgubimo rat“.

Carr je napisao: „Zakon je jasan. Emiteri moraju djelovati u javnom interesu i izgubit će svoje licence ako to ne učine.“

Demokratski zakonodavci kritikovali su Carrove prijetnje kao neustavne.

Senatorica iz Massachusettsa Elizabeth Warren napisala je da je nezakonito „da vlada cenzuriše slobodu govora samo zato što joj se ne sviđa ono što se govori o Trumpovom ratu s Iranom“.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom nazvao je Carrovu prijetnju „očigledno neustavnom“, dok je senator Mark Kelly napisao: „Ovo je prekoračenje ovlasti FCC-a jer se ovoj administraciji ne sviđa što je pod povećalom i ne želi da bude pozvana na odgovornost.“

Carr je bio u centru borbe Trumpove administracije protiv televizijskih emitera s kojima se Trump nije slagao.

Predsjednik FCC-a pozvao je na suspenziju TV voditelja Jimmy Kimmel nakon što je voditelj kasnovečernje emisije na ABC kritikovao Trumpa i republikance zbog njihove reakcije na atentat na Charliea Kirka. Kimmelova emisija je bila skinuta s programa, ali se vratila šest dana kasnije.

Trump je također često ciljao medijske kuće zbog načina na koji smatra da su pristrasne protiv njega, uključujući tužbe protiv The Wall Street Journal, The New York Times i drugih.

FCC, nezavisna agencija, izdaje osmogodišnje licence emiterskim stanicama, od kojih su mnoge u vlasništvu i pod upravljanjem televizijskih mreža. Ona ne izdaje licence TV mrežama kao što su CBS, NBC, ABC ili Fox.

FCC na svojoj web stranici navodi da „Prvi amandman i Zakon o komunikacijama izričito zabranjuju Komisiji da cenzuriše emitovani sadržaj“.

Također navodi da je uloga komisije u nadzoru sadržaja na radio-televizijskim talasima „veoma ograničena“.

Ovlaštenja FCC-a nad standardima sadržaja ograničena su na emitovanje na televiziji i radiju i ne uključuju kablovske mreže niti streaming platforme.

