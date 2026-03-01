Mlad Mjesec u Ribama 19.3.2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Mlad Mjesec se događa 19.3.2026. u 2:23, na samom kraju znaka Riba, oko 28° tog znaka. Sunce je također u kasnim Ribama, tako da se radi o klasičnom mladom Mjesecu s naglašenom energijom završetka. Dan nakon toga, 20.3., Sunce prelazi u Ovna i kreće nova astrološka godina, što ovom mladom Mjesecu daje ton zatvaranja jednog ciklusa i pripreme za sljedeći.

Na nebu imamo i još nekoliko važnih stvari. Merkur je retrogradan u Ribama od 26.2. do 20.3., što naglašava introspekciju, povratak starih tema, pojačanu osjetljivost i moguću zbrku u komunikaciji i planiranju. Mars je u Ribama pa se energija više troši na unutarnje procese, emocije, snove i podsvjesne reakcije nego na čisti “gas”.

Saturn i Neptun su 20.2.2026. napravili veliku konjunkciju na 0° Ovna, a sada su već u ranim stupnjevima tog znaka pa se polako prebacujemo iz faze magle u fazu vrlo konkretnih pitanja: što od svega što osjećamo stvarno želimo i možemo živjeti u stvarnosti.

Jupiter je u Raku, u svom jakom položaju, i 10./11.3. 2026. krenuo je direktno na oko 15° Raka, što donosi olakšanje nakon perioda preispitivanja, posebno na emotivnoj i obiteljskoj razini. Uran stoji u kasnom Biku, mijenjajući dugoročne navike oko novca, sigurnosti i načina na koji gradimo materijalnu bazu. Pluton je u ranim stupnjevima Vodenjaka i u pozadini mijenja društvene strukture i kolektivne obrasce.

U praksi, ovaj Mlad Mjesec je trenutak za tiho emotivno čišćenje, za vraćanje sebi nakon vrlo intenzivne sezone pomrčina u veljači/februaru i početkom ožujka/marta, ali i za realnije odluke oko odnosa, posla i načina na koji brinete o tijelu.

U nastavku je prognoza za svaki znak – čitajte prvenstveno svoj Sunčev znak, a ako znate i podznak, kombinirajte oboje.

Ovan

Za Vas se ovaj mlad Mjesec odvija u najskrivenijem dijelu karte, u zoni podsvijesti i povlačenja. Emotivno se vraćaju teme koje ste možda potisnuli pa možete imati dojam da Vam stara razočaranja, strahovi ili neizgovorene rečenice opet kucaju na vrata. Ljubavni odnosi mogu aktivirati neke stare rane, ali s drugačijom sviješću – sada jasnije vidite gdje ste pristajali na manje nego što Vam treba ili gdje ste se ponašali kao da morate biti “jaki” pod svaku cijenu.

Na poslu je ovo razdoblje u kojem stvari još nisu do kraja jasne. Dok Saturn i Neptun iz Ovna polako grade novi identitet i novu odgovornost, ovaj mlad Mjesec traži da prvo završite sa zaostalim emocionalnim teretom.

Nije idealno vrijeme za nagle poslovne prijelaze, ali jest dobro vrijeme da si priznate što Vas više ne ispunjava. Ideje mogu dolaziti kroz snove, intuiciju ili iznenadne uvide pa ih vrijedi zapisati i kasnije, nakon ekvinocija, posložiti u konkretniji plan.

Što se zdravlja tiče, naglašena voda često donosi umor, potrebu za snom, povećanu osjetljivost živčanog sustava. Za Vas dodatno vrijedi da ćete osjetiti posljedice kroničnog stresa ako ga ima previše. Tijelo jasno govori gdje imate granicu. Ako primijetite da Vam je potreban odmak od buke, ekrana, informacija i ljudi, poslušajte taj impuls. Odmor sada nije luksuz, nego nužna priprema za novi ciklus koji se za Vas otvara dan kasnije ulaskom Sunca u Ovna.

Bik

Za Bikove se mlad Mjesec odvija u području prijatelja, zajednica, timova i dugoročnih planova. U ljubavi se može otvoriti pitanje o tome koliko su Vaši odnosi usklađeni s onim što stvarno želite od budućnosti. Ako ste u vezi, možete se pitati dijelite li iste ciljeve, iste vrijednosti i iste snove, ili samo održavate ono što je poznato. Ako ste slobodni, možda ćete primijetiti da Vas više privlače ljudi s kojima možete dijeliti ideje i projekte, a ne samo kemiju.

Na poslu se naglašava važnost mreže – kolege, suradnici, klijenti, online zajednice. Uran je i dalje u Vašem znaku i traži od Vas da budete hrabriji u izlasku iz starih okvira, dok mlad Mjesec u Ribama sugerira da neke suradnje više nemaju jednaku težinu kao prije.

Može se dogoditi da tiho izađete iz nekog projekta, grupe ili poslovnog kruga koji Vas iscrpljuje. Otvara se prostor za nove ljude koji bolje prate smjer u kojem rastete.

Zdravlje je kod Vas vezano uz ritam, hranu, kretanje i miran živčani sustav. U danima oko mladog Mjeseca možete osjetiti više potrebe za snom ili osjećaj težine u tijelu. To je dobar trenutak da se vratite jednostavnim navikama koje Vam pašu – redovitiji obroci, manje šećera, više boravka u tišini, šetnja u prirodi. Vaše tijelo sada vrlo jasno pokazuje gdje ste se preopteretili i što treba ublažiti.

Blizanci

Blizancima se ovaj mlad Mjesec odvija visoko na karti, u području karijere, poziva i javnog života. U ljubavnim odnosima to može značiti preispitivanje ravnoteže između posla i privatnog vremena. Ako ste u vezi, možda partner osjeća da ste mentalno stalno “na poslu”, čak i kada ste fizički zajedno. Ako ste slobodni, možete se pitati kakav odnos bi realno mogao stati u tempo i ambicije koje imate.

Poslovno, ovo je vrlo senzibilno razdoblje. Mlad Mjesec u Ribama na vrhu karte pojačava osjećaj da morate raditi nešto smisleno, a ne samo “odrađivati”. Merkur, Vaš vladar, retrogradan je u istom znaku pa se vraćaju stare teme oko karijere, propuštenih prilika ili smjerova koje ste jednom odbacili.

Može se pojaviti ideja da nešto promijenite, ali vrijeme je više za promišljanje, istraživanje i razgovor, nego za konačne odluke. Nakon što Merkur izađe iz retrogradne faze, jasnije ćete vidjeti što je izvedivo.

Što se zdravlja tiče, kod Vas se sve lako odražava na živčani sustav. Ako previše analizirate i vrtite iste brige, tijelo može reagirati napetošću, nesanicom, probavom ili glavoboljama. Ovaj mlad Mjesec traži da ubacite više “praznog hoda” u dan – vrijeme bez ekrana, bez slanja poruka, bez informacija. Čak i kratke pauze kroz dan, s dubokim disanjem ili kratkom šetnjom, mogu napraviti veliku razliku.

Rak

Za Rakove se mlad Mjesec odvija u području širenja horizonta – simbolički i doslovno. Ljubav i odnosi mogu se povezati s temama putovanja, učenja, duhovnih interesa ili stranih kultura. Možda se pojavi želja da s partnerom učite nešto novo, otputujete, proširite pogled na život. Ako ste slobodni, može se pojaviti netko “udaljen” – fizički ili kulturološki – tko izaziva Vaša uvjerenja.

Poslovno, ovo vrijeme naglašava potrebu da izađete iz uskog okvira svakodnevice. Jupiter u Vašem znaku je direktan i daje podršku da razmišljate šire, ali i da budete hrabriji u povezivanju onoga što znate s onim što radite.

Možda je vrijeme za dodatnu edukaciju, novi profesionalni smjer ili barem za širu perspektivu na trenutnu situaciju. Ključno je da posao koji radite ne doživljavate kao kaznu, nego kao dio puta koji ima smisla.

Zdravlje se kod Vas često povezuje s emocionalnim stanjem. U ovom razdoblju dobro je obratiti pozornost na probavu, želudac, apetit i ritam spavanja. Ako osjećate težinu ili tugu koja ne prolazi, tijelo će to vrlo brzo pokazati. Ovaj mlad Mjesec podržava sve oblike rada na sebi – terapiju, duhovni rad, journaling, meditaciju. Nekima će pomoći i stvarno putovanje, makar kratko, da izađu iz svakodnevnog okruženja i promijene perspektivu.

Lav

Za Lavove se mlad Mjesec odvija u području dubokih emocija, intimnosti, dijeljenih resursa i psiholoških procesa. U ljubavi to može otvoriti vrlo osjetljive teme oko povjerenja, ljubomore, straha od gubitka ili osjećaja da previše nosite teret odnosa. Intimni odnosi sada traže iskrenost – ne samo prema partneru, nego i prema sebi. Ako dugo šutite o nekoj temi, može se pojaviti potreba da konačno izađe na površinu.

Na poslu, ovo je vrijeme u kojem se mogu otvoriti pitanja oko kredita, ulaganja, nasljedstva, plaća, bonusa ili zajedničkih financija u partnerstvu. Merkur retrogradan u Ribama traži oprez s potpisima i dogovorima pa je dobro dvaput provjeriti sve brojke, rokove i sitna slova. U isto vrijeme, ovo je dobar trenutak da realno sagledate koliko energije ulažete u posao u odnosu na ono što dobivate natrag.

Što se zdravlja tiče, Lavovi sada mogu osjetiti dublji umor, potrebu za povlačenjem ili snažnije reakcije tijela na stres. Ponekad se stare, potisnute emocije pojave kroz tijelo – napetost u prsima, probavne smetnje, hormonska neravnoteža.

Ovaj mlad Mjesec podržava sve oblike iscjeljivanja koje idu malo dublje od površine – rad s traumom, energoterapije, psihoterapija, ali i jednostavno svjesno dopuštanje da kroz suze ili tugu izađe ono što je dugo stajalo.

Djevica

Djevicama se mlad Mjesec odvija nasuprot znaka, u području partnerstva i bliskih odnosa. Ljubavno, ovo je vrlo važan trenutak. Ako ste u vezi, mogu se otvoriti teme koje ste dugo gurali pod tepih, ali sada izbijaju jer trebaju rješenje. Možda ste dugo pravdali partnera, šutjeli kada Vam nešto nije odgovaralo ili preuzimali odgovornost za sve. Sada je vrijeme da mirno, ali jasno kažete što Vam treba i što više ne možete držati na svojim leđima.

Ako ste slobodni, možete se suočiti s obrascima privlačenja istog tipa partnera koji na kraju donese sličnu pouku. Mlad Mjesec u Ribama pomaže da prepoznate gdje idealizirate ili spašavate druge, umjesto da gradite odnos u kojem obje strane imaju sličnu razinu odgovornosti.

Na poslu to može značiti i važan period za poslovna partnerstva, ugovore, suradnje. Uz Merkur retrogradan u Ribama, važno je dobro provjeriti dogovore, ali i slušati osjećaj. Ako Vas u startu “nešto žulja”, vrijedi obratiti pažnju. Rad s ljudima sada je intenzivniji pa ćete lakše primijetiti tko Vam crpi energiju, a tko Vas stvarno podržava.

Zdravlje je kod Djevica uvijek osjetljiva tema, a nakon pomrčine u Vašem znaku početkom ožujka/marta tijelo još obrađuje taj stres. U ovom razdoblju pazite na probavu, živce i imunološki sustav. Pomaže sve što vraća ritam – redoviti obroci, dovoljno sna, jednostavni rituali smirivanja tijela prije spavanja.

Vaga

Vagama se mlad Mjesec odvija u području svakodnevnog života, zdravlja, tijela, rada i navika. U ljubavi se to često očituje kroz konkretne stvari: ako je raspored kaotičan, ako ste stalno umorni, ako posao jede Vaše vrijeme, to će se sada vrlo jasno odraziti i na odnos.

Ovo je vrijeme kada se partneri mogu dogovarati oko podjele kućanskih obaveza, oko rutine, oko brige za tijelo. Mali, praktični dogovori sada imaju velik učinak na kvalitetu odnosa.

Mlad Mjesec u Ribama naglašava i ono što volite raditi, i ono što radite iz navike ili dužnosti. Možda ćete shvatiti da ste pristali na previše sitnih obaveza koje Vam jedu dan, a ne donose stvarno zadovoljstvo. Merkur retrogradan u ovom području može donijeti privremenu zbrku u rasporedu, ali i mogućnost da nešto reorganizirate. Dobro je reći “ne” tamo gdje doista mislite “ne”.

Što se zdravlja tiče, Vage sada posebno trebaju paziti na stres i njegov utjecaj na tijelo. Mogući su signali poput iscrpljenosti, oscilacija u energiji, alergija, osjećaja otečenosti ili zamućenosti. Voda (tuš, kupka, boravak uz more ili rijeku) i svjesno disanje mogu biti jednostavni, a učinkoviti načini da malo “ispustite paru”. Organiziranija prehrana, više vode i manje stimulansa također pomažu da se živčani sustav smiri.

Škorpion

Škorpionima se mlad Mjesec odvija u području ljubavi, djece, kreativnosti i osobne radosti. U ljubavnim odnosima ovo može biti vrijeme pojačanih emocija, romantičnih impulsa, ali i starih rana koje se aktiviraju kroz bliskost.

Neki Škorpioni mogu ući u novu priču, drugi mogu obnoviti strast u postojećoj, a treći završiti poglavlje koje je već dulje na izdisaju. Ključno je da se pitate: osjećam li se življe, autentičnije i slobodnije pokraj ove osobe, ili imam dojam da sam stalno u drami.

Poslovno, ovo područje horoskopa govori i o projektima “iz srca” – hobijima, kreativnim radovima, poduzetničkim idejama koje još nisu do kraja definirane. Mlad Mjesec u Ribama može izvući inspiraciju, ali i strah od pokazivanja onoga što stvarate. Jupiter u Raku i Saturn u Ovnu podržavaju konkretne korake koji povezuju Vaše talente s realnim životom pa biste mogli osjetiti poticaj da ono što volite polako pretvarate u nešto vidljivije.

Zdravlje je povezano i s time koliko dopuštate sebi užitak, igru i opuštanje. Ako je sve svedeno na posao, brige i odgovornosti, tijelo će to signalizirati kroz napetost, hormonalne oscilacije, iscrpljenost. Dobar je trenutak da uvedete neku aktivnost koja Vas veseli bez cilja i rezultata – ples, glazba, crtanje, bilo što gdje niste “u kontroli”, nego u doživljaju.

Strijelac

Strijelcima se mlad Mjesec odvija u području doma, obitelji i unutarnje sigurnosti. U ljubavi se to može manifestirati kroz teme zajedničkog života, prostora, suživota i obiteljskih obrazaca. Ako ste u vezi, može doći do razgovora o selidbi, uređenju doma, promjeni dinamike u kući ili o tome kako se dijele odgovornosti. Ako ste slobodni, možete vrlo jasno osjetiti što Vam treba da biste se osjećali sigurno – ne samo partner, nego i okruženje u kojem živite.

Poslovno, fokus nije toliko na karijeri koliko na tome kakav privatni temelj imate za sve što radite. Nakon pomrčina koje su aktivirale os odnosa posao–privatno, sada dolazi emotivni nastavak priče.

Možda ćete shvatiti da ne možete više na isti način balansirati posao i obitelj, ili da je vrijeme da promijenite način na koji radite od kuće. Neki Strijelci mogu se odlučiti za selidbu bliže obitelji ili, obrnuto, za odlazak u mirnije okruženje.

Zdravlje je u ovom periodu povezano s emocionalnom klimom doma. Ako je u kući stalno napeto, ako nosite terete obiteljskih priča, to se može odraziti na probavu, spavanje, pritisak u tijelu. Dobar je trenutak za sređivanje prostora, raščišćavanje stvari koje Vas guše, ali i razgovore s obitelji koji smiruju, a ne dodatno podižu tenzije.

Jarac

Jarcima se mlad Mjesec odvija u području komunikacije, učenja, svakodnevice i odnosa s bliskom okolinom. U ljubavnim odnosima naglasak je na razgovoru. Ne toliko na velikim dramatičnim temama, koliko na svakodnevnoj komunikaciji: kako razgovarate, koliko se slušate, koliko pretpostavljate umjesto da pitate.

Merkur retrogradan u Ribama lako donese nesporazume, “krive” poruke, zaboravljene dogovore. Ovo je dobro vrijeme da usporite i provjerite jeste li se zaista razumjeli.

Poslovno, naglašeno je sve što ima veze s pisanjem, učenjem, prometom, kraćim putovanjima, administracijom. Mogu se pojaviti sitni problemi koji traže popravke – dokumenti, mailovi, tehnička oprema. Nije dramatično, ali je zahtjevno za živce ako ste u žurbi. Istovremeno, ovo je dobar period za vraćanje starim znanjima, za dovršavanje edukacija, za ponovno čitanje nečega što Vas je nekad inspiriralo.

Zdravlje je usko vezano uz mentalno opterećenje. Ako ste stalno u glavi, bez pauze, tijelo može reagirati napetim ramenima, vratom, glavoboljama, problemima s disanjem. Mlad Mjesec u vodenom znaku sugerira da će Vam koristiti sve što omekšava taj kruti mentalni fokus – lagano kretanje, boravak uz vodu, tehnike disanja, pisanje dnevnika da izbacite misli iz glave na papir.

Vodenjak

Vodenjacima se mlad Mjesec odvija u području novca, osobnih vrijednosti i samopouzdanja. U ljubavi to dira temu davanja i primanja – ne samo financijski, nego i emotivno. Možete se pitati ulažete li više nego što dobivate, bilo da se radi o vremenu, pažnji, brizi ili konkretnom novcu. Ako ste u vezi, dobro je otvoreno razgovarati o financijama, ali i o osjećaju poštovanja i uzvraćenosti.

Na poslu, ovo je razdoblje u kojem se pojačava svijest o tome što znate, što možete i što želite naplatiti. Pluton u Vašem znaku već radi duboku promjenu identiteta, a mlad Mjesec u Ribama traži da uskladite svoj unutarnji osjećaj vrijednosti s onim što primate u vanjskom svijetu.

Možda ćete shvatiti da je vrijeme za realnije cijene, drugačiju raspodjelu resursa ili povlačenje iz poslova koji Vas iscrpljuju, a ne donose dovoljno.

Zdravlje je povezano s osjećajem sigurnosti. Kada ste financijski i emotivno pod stresom, tijelo to brzo pokaže – često kroz napetost u tijelu, probleme sa zubima, vratom, čeljusti ili energetskim padovima. Dobar je trenutak da uložite u nešto što podržava Vaše zdravlje, bilo da je to pregled, terapija, kvalitetnija hrana ili nešto što Vas smiruje i puni.

Ribe

Ovo je vaš osobni mlad Mjesec, reset cijele godine. Događa se u Vašem znaku, dok su Sunce, Merkur retrogradan i Mars također u Ribama, a Saturn i Neptun tek što su prešli u Ovna. U ljubavi se može pojaviti vrlo jaka potreba za iskrenošću – prema sebi i prema drugima. Ako ste u vezi u kojoj stalno nešto prešućujete, osjećate se premalo viđeno ili se stalno prilagođavate, ovo razdoblje može donijeti jasan uvid što više ne želite. Ako ste slobodni, može se pojaviti čežnja za dubljim, stvarnijim odnosom, ali i spremnost da prvo stanete na svoju stranu.

Poslovno, ovo je razdoblje u kojem razmišljate o tome tko ste, što radite i kako to želite predstavljati svijetu. Merkur retrogradan u Vašem znaku vraća stare ideje, snove, nedovršene projekte. Možda se sjetite nečega što ste davno željeli raditi, ali niste imali uvjete ili hrabrosti. Jupiter u Raku podupire Vašu kreativnost i daje osjećaj da imate pravo raditi i ono što Vas hrani, a ne samo ono što “mora”.

Zdravlje je sada vrlo osjetljivo, ali i vrlo otvoreno za iscjeljenje. Tijelo reagira na sve – i na emocije, i na odnose, i na posao. Ako nešto nije u skladu s Vama, osjetit ćete to vrlo brzo, kroz umor, promjene raspoloženja, imunitet, kožu ili san.

Ovaj mlad Mjesec je odličan za početak neke nove rutine brige o sebi, ali bez ekstremnih režima. Više nježnosti, više odmora, više boravka uz vodu i sve što Vam daje osjećaj da ste “u svom filmu”, a ne u tuđim očekivanjima, piše atma.

