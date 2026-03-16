Zastupnički dom BiH o dopuni Zakona o akcizama: Hoće li gorivo pojeftiniti?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.Predloženi zakon predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate. Odluka bi se donosila na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Magazinović je ranije naveo da će se o prijedlogu ovog zakona, koji je uputio u proceduru sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, Predstavnički dom izjasniti 16. marta.

– Svaki novi dan donosi potvrdu potrebe hitnog usvajanja ovog zakona koji će biti stalni alat Vijeća ministara kojim može djelovati u kriznim situacijama kako bi gorivo za stanovništvo i privredu bilo jeftinije – mišljenja je Magazinović.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koji su predložili poslanici: Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić, a čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Međutim, na sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma početkom marta prijedlog ovog zakona skinut je s dnevnog reda, kako bi se ostavila mogućnost da se ispoštuje zaključak Predstavničkog doma u vezi s navedenim prijedlogom zakona, u dijelu koji se odnosi na mišljenje Venecijanske komisije.

Predstavnički dom je ranije usvojio zaključak u kojem je navedeno da će u postupku javne rasprave o prijedlogu ovog zakona Ustavnopravna komisija tražiti mišljenja od Evropske komisije za demokratiju kroz pravo – Venecijanska komisija, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, te relevantnih udruženja sudija i tužilaca u BiH. Navedena mišljenja bit će sastavni dio i prilog izvještaju o rezultatima javne rasprave kojeg će Ustavnopravna komisija podnijeti Domu – navedeno je u zaključku.

Poslanici bi trebali razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zabrani diskriminacije, koji je predložila poslanica Rejhana Dervišević, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predložena izmjena predviđa da se riječi “invalidna lica”, zamjene riječima “lica sa invaliditetom”.

Zakon je predložen s ciljem otklanjanja diskriminatornih izraza korištenih u tekstu Zakona o zabrani diskriminacije, a zasnovan je na principima poštovanja osnovnih ljudskih prava, te principima nediskriminacije.

Trebali bi biti razmatrani i principi Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić, a kojim se vrši izmjena i dopuna Zakona radi osiguranja kontinuiteta rukovođenja tom agencijom.

Na dnevnom redu bi se trebali naći i: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, čiji su predlagač poslanici: Nihad Omerović, Jasmin Imamović i Predrag Kojović, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, koji je predložila Zajednička komisija za administrativne poslove.

Poslanica Rejhana Dervišević predložila je nekoliko zakonskih prijedloga koji bi trebali biti razmatrani u prvom čitanju (principi). To su: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj politici BiH, te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Jedan od predviđenih tačaka dnevnog reda je i Reformska agenda, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH

