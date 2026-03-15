Podržao Iran, pa ostao bez ugovora

Honda je na Twitteru objavio kako želi da Iran nastupi na Svjetskom prvenstvu koje 2026. zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Njegova objava uslijedila je nakon što je iranski ministar sporta izjavio da Iran možda neće sudjelovati na turniru zbog rata između Irana te SAD-a i Izraela.

“Znam da je ovo vrlo osjetljiva tema, ali osobno želim da Iran sudjeluje na Svjetskom prvenstvu”, napisao je 39-godišnji Honda.

Ubrzo nakon toga objavio je i da je jedna američka kompanija zbog te poruke odlučila zaustaviti reklamnu kampanju koja je trebala biti lansirana uoči Svjetskog prvenstva.

“Očito je ova izjava uzrokovala da američka tvrtka otkaže reklamu koja je trebala biti snimljena za Svjetsko prvenstvo. Ne želimo imati posla s kompanijama koje zanemaruju suštinu stvari i donose odluke na temelju pogrešnog razmišljanja”, poručio je Honda.

I know it’s very sensitive thing but I personally want them participate the World Cup ⚽️ https://t.co/MxO2K4OPLl — Keisuke Honda (@kskgroup2017) March 12, 2026

Sudjelovanje Irana na Svjetskom prvenstvu trenutačno je pod znakom pitanja zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Napetosti su dodatno povećane nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da smatra kako nije primjereno da Iran nastupi na turniru.

“Iranska reprezentacija dobrodošla je na Svjetsko prvenstvo, ali ne vjerujem da je primjereno da budu tamo, zbog njihove vlastite sigurnosti”, napisao je Trump na društvenim mrežama.

Na njegove izjave reagirao je i službeni Instagram profil iranske reprezentacije, poručivši da je za organizaciju i odluke o sudionicima nadležna FIFA, a ne pojedine države.

Honda je jedan od najpoznatijih japanskih nogometaša u novijoj povijesti. Za reprezentaciju Japana nastupao je od 2008. do 2018. te je u 98 nastupa postigao 38 pogodaka, a igrao je na Svjetskim prvenstvima 2010., 2014. i 2018. godine. Bio je i proglašen najboljim igračem AFC Asian Cupa 2011., na kojem je Japan osvojio naslov prvaka.

Tijekom klupske karijere nastupao je na čak pet kontinenata, igrajući za klubove u Europi, Aziji, Sjevernoj i Južnoj Americi te Australiji (CSKA Moskva, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo i dr.). Profesionalnu karijeru završio je 2024. godine, nakon čega se posvetio trenerskom poslu.

