Financijski horoskop od 16.3. do 22.3.: Blizanci pronalaze nove izvore prihoda, Jarcima stiže financijska pomoć!

Tjedan od 16.3. do 22.3.2026. donosi potrebu za trezvenijim i ozbiljnijim odnosom prema novcu. Planetarni utjecaji tijekom ovog razdoblja ne podržavaju ishitrene odluke, velika financijska riskiranja ni trošenje pod dojmom trenutka. Mnogo više koristi mogu donijeti smirenost, dobar pregled situacije i spremnost da se neke navike vezane uz trošenje, štednju i ulaganje iskreno preispitaju.

Opća financijska atmosfera ovog tjedna potiče potrebu za ravnotežom. To se posebno vidi u odnosu između onoga što zarađujemo i onoga što odlazi, ali i u načinu na koji donosimo odluke o kupnji, dugovima, obvezama i budućim planovima. Ovo nije razdoblje u kojem se dobit gradi kroz nagle poteze. Naprotiv, najviše mogu dobiti oni koji su spremni stati, sagledati brojke bez uljepšavanja i pametnije rasporediti ono što imaju.

Za mnoge znakove ovo će biti tjedan u kojem postaje jasno gdje postoje rupe u budžetu, gdje se troši više nego što je potrebno i što traži ozbiljniji nadzor. Istodobno, ovo je dobar period za vraćanje starih dugova, dogovore oko kredita, pregled režijskih troškova, obiteljskih izdataka i manjih, ali važnih financijskih obveza koje se više ne bi trebale odgađati. Naglasak je na stvaranju reda, a ne na trčanju za brzom zaradom.

Astrološka poruka ovog tjedna prilično je jasna: stabilnost se sada gradi kroz razboritost, disciplinu i povjerenje u provjerene ljude i provjerene metode. Velika obećanja, sumnjive ponude i emocionalno trošenje mogu lako odvesti u pogrešnom smjeru. S druge strane, mirniji tempo i praktičan pristup mogu donijeti osjećaj sigurnosti i postaviti dobar temelj za razdoblje koje dolazi.

Ovan

Za Ovnove ovaj tjedan nije idealan za pokretanje novih financijskih priča. Puno više koristi može donijeti usmjeravanje pažnje na postojeće obveze, posebno na dugove, hitne račune i manje probleme koji se gomilaju kada ih se predugo ignorira.

Sada bi bilo dobro zatvoriti ono što je ostalo otvoreno i dovesti financije u urednije stanje.

Tijekom ovog razdoblja postoji i povećana opasnost od impulzivnog trošenja. Novac bi mogao odlaziti na sitnice, hir ili trenutačne želje, a tek kasnije bi moglo postati jasno koliko se nakupilo nepotrebnih izdataka. Zato Ovnovima najviše koristi donosi pregled budžeta i iskrena procjena gdje novac curi bez stvarne potrebe.

Veća ulaganja, ozbiljnije kupnje i važnije transakcije bolje je ostaviti za drugu polovicu tjedna. Sada je najpametnije osloniti se na brojke, iskustvo i zdrav razum.

Bik

Bikovi će se ovoga tjedna prirodno okrenuti opreznijem financijskom ponašanju, a to je upravo ono što im može najviše pomoći. Sve što uključuje veće troškove trebalo bi unaprijed dobro odvagnuti, a važne izdatke korisno je uskladiti s partnerom, obitelji ili poslovnim suradnicima.

Nagle promjene planova i pokušaji da se brzo dođe do novca sada nisu najbolji izbor.

Ovo je razdoblje u kojem više dobivaju oni koji ostaju realni i ne daju obećanja koja će kasnije teško moći ispuniti. Tjedan je dobar za otplatu kredita, zatvaranje starih obveza i planiranje većih obiteljskih kupnji, ali bez žurbe i bez viška emocija.

Ono što Vam doista treba sada je puno važnije od onoga što djeluje primamljivo na prvi pogled. Upravo će ta jednostavna disciplina pomoći da financije ostanu stabilne.

Blizanci

Blizanci bi tijekom ovog tjedna mogli osjetiti da se otvara više mogućnosti za dodatne prihode, nove izvore zarade ili drukčije načine monetizacije svojih vještina i kontakata.

To je dobra vijest, ali postoji jedan važan uvjet: sve to treba pratiti disciplina. Ako energija ode na previše strana odjednom, konkretan rezultat mogao bi izostati.

Zato je važno dovršavati započeto i ne seliti pažnju s jedne ideje na drugu prije nego što se vidi što zaista ima potencijal. Pred kraj tjedna mogla bi se otvoriti i tema dugoročnijih ulaganja, no prije toga treba ozbiljno procijeniti vlastite mogućnosti.

Također su mogući veći osobni ili obiteljski troškovi pa bi bilo mudro unaprijed provjeriti koliki je stvarni prostor za takve izdatke. Intuicija može dati dobar smjer, ali stručna konzultacija sada može biti vrlo korisna.

Rak

Rakovi će u ovom tjednu biti posebno usmjereni na zaštitu vlastite sigurnosti i stabilnosti svojih bližnjih. Zbog toga je ovo dobro vrijeme za pregled osiguranja, usporedbu ponuda, smanjenje rutinskih troškova i provjeru svih onih mjesečnih izdataka koji se često podrazumijevaju, a rijetko detaljno pregledavaju.

Moguće je i da neki stari novac napokon stigne, osobito ako se pravodobno riješi zaboravljeni dug ili financijsko pitanje koje se dugo vuklo.

Najveća zamka za Rakove ovog tjedna nisu sami troškovi, nego zabrinutost. Ako počnete donositi odluke pod utjecajem straha ili zamišljanja najcrnjih scenarija, mogli biste si samo otežati situaciju.

Financijski mir sada dolazi kroz jasne granice, osjećaj kontrole i fokus na ono što se konkretno može urediti. Štednja i suzdržanost bit će puno korisnije od panike.

Lav

Lavovima ovaj tjedan vrlo jasno pokazuje da novac ne bi trebao služiti kao alat za dokazivanje vrijednosti, uspjeha ili statusa.

Razmetljivo trošenje, kupnja radi dojma i ulaganja koja su više vezana uz sliku nego uz realnu korist sada mogu dovesti do precjenjivanja vlastitih mogućnosti. Zato je ovo puno bolji trenutak za financijski plan, preciznije računanje i promišljanje novih pristupa radu.

Druga polovica tjedna mogla bi donijeti manje, ali ugodne financijske pomake. Također je moguće da se pojave korisni kontakti i novi partneri koji bi kasnije mogli imati važnu ulogu. Lavovima sada najviše koristi donosi odmjerenost.

Nema potrebe isticati svaku pobjedu, obećavati previše ni trošiti kako bi drugi nešto primijetili. Mirna stabilnost u ovom je razdoblju mnogo vrjednija od efekta.

Djevica

Djevice će se ovog tjedna najbolje osjećati ako uvedu još više reda u svoje financije. To je izvrstan trenutak za pregled računa, ažuriranje evidencije troškova, otplatu manjih dugova i sređivanje svega onoga što inače ostaje po strani jer djeluje sitno.

Upravo takve sitnice sada mogu napraviti veliku razliku.

Ovo nije tjedan velikih iznenađenja ni u plusu ni u minusu. Ne treba očekivati naglu dobit, ali nema ni jasnih pokazatelja većeg financijskog udara. Mogući su troškovi vezani uz zdravlje, stanovanje ili obrazovanje, no ti izdaci imaju smisla i mogu se pokazati dugoročno korisnima.

Najvažnije je da se ne štedi ondje gdje je riječ o zdravlju ili osobnom razvoju. U svemu ostalom, razumna mjera bit će sasvim dovoljna.

Vaga

Vage će u ovom razdoblju sve više osjećati potrebu da pojednostave svoje financijske odnose, posebno one koji uključuju partnera, obitelj ili zajedničke troškove.

Ovo nije tjedan za očekivanje iznenadne dobiti pa će najveća korist doći iz bolje organizacije i odgovornijeg upravljanja postojećim resursima.

Dobar je trenutak za obiteljske kupnje, pregled zajedničkog budžeta i usklađivanje prioriteta. No, Vage bi posebno trebale paziti na emocionalno trošenje, osobito ako ga pokreću tuđa očekivanja, želja da se nekoga ne razočara ili utjecaj okoline.

Što je plan jednostavniji i jasniji, to će se osjećati veća sigurnost. Nepromišljena ulaganja i kupnje pod pritiskom sada je najbolje izbjeći.

Škorpion

Škorpionima ovaj tjedan vraća u fokus ono što se dugo pokušavalo ostaviti po strani. To mogu biti dugovi, krediti, imovina, papirologija ili financijske odluke koje su se stalno odgađale.

Sada je pravo vrijeme da se tome pristupi ozbiljno i bez otezanja, jer upravo takva pitanja mogu postati puno lakša čim ih se napokon stavi na stol.

Na poslu će najviše koristiti pristup u kojem ima manje priče, a više konkretnih poteza. Promišljene odluke i dobri interni izračuni kasnije bi se mogli vrlo lijepo isplatiti.

Rizični financijski potezi, manipulacije s većim svotama i sumnjive prilike sada treba držati podalje. Ovaj tjedan više pogoduje planiranju, konsolidaciji i jačanju buduće stabilnosti nego brzom rezultatu.

Strijelac

Za Strijelce ovo nije tjedan u kojem bi se trebalo oslanjati na sreću. Puno je važniji jasan budžet, osobito kada su u pitanju putovanja, obrazovanje i svi oni troškovi koji lako rastu ako se unaprijed ne postave granice. Realna računica sada je najvažniji saveznik.

Iako veliki prihodi nisu posebno naglašeni, manji honorarni ili dodatni poslovi preko prijatelja, poznanika i starih kolega itekako su mogući.

U zahtjevnijim financijskim situacijama mogla bi pomoći nekonvencionalna rješenja, ali samo ako su dobro promišljena.

Korisno je voditi detaljnije bilješke o prihodima i troškovima, jer će upravo preglednost pomoći da se jasnije vidi što funkcionira, a što traži promjenu.

Jarac

Jarci će se ovoga tjedna osjećati puno sigurnije ako svaki veći korak unaprijed dobro promisle. Ovo razdoblje ne podržava impulzivne kupnje ni trošenje bez stvarnog razloga.

Mnogo je korisnije novac usmjeriti prema kvaliteti, trajnim rješenjima i vlastitom razvoju nego ga rasipati na nešto prolazno.

Tjedan je vrlo dobar za razgovore s bankama, praćenje ušteđevine, analizu mirovinskih planova i obnovu osiguranja. Moguća je i financijska pomoć od starijih rođaka ili poslovnih partnera.

Važno je ne paničariti i ne zanemarivati male obveze koje djeluju beznačajno, jer upravo takve stvari sada održavaju širu stabilnost. Jarci najviše dobivaju kroz ozbiljnost i dobru pripremu.

Vodenjak

Vodenjaci bi ovog tjedna trebali biti posebno oprezni prema novim ponudama. Neke opcije mogle bi izgledati vrlo zanimljivo, ali to ne znači da iza njih doista stoji konkretna korist.

Zato je nužno provjeriti detalje, ljude i okolnosti prije bilo kakve odluke, osobito ako je riječ o zaradi koja djeluje previše lagano.

Ostatak mjeseca dobar je za ulaganje u hobije, kreativne projekte i obrazovanje, ali samo ako postoji realan plan. Financijsko kockanje, pokušaji brze zarade i suradnje s nepouzdanim partnerima sada nisu dobar smjer.

Puno je mudrije graditi nešto dugoročnije, čuvati provjerene izvore prihoda i ne zalijetati se u neprovjerene priče.

Ribe

Ribe bi ovog tjedna lako mogle posegnuti za kupnjom kako bi si popravile raspoloženje ili potražiti jednostavniji put do zarade. Ipak, ovo je razdoblje koje puno više nagrađuje štedljivost, samokontrolu i odmjeren odnos prema novcu.

Najkorisnija ulaganja sada su ona koja idu prema zdravlju, obrazovanju i svakodnevnoj udobnosti.

Stare dugove bilo bi dobro privesti kraju, a nove obveze ne preuzimati olako. Podrška može doći od obitelji ili dugogodišnjih prijatelja, ali važno je ne zloupotrijebiti njihovo povjerenje.

Jasnije postavljeni financijski ciljevi pomoći će da se izbjegnu kupnje vođene emocijama. I ono što se sada uspije uštedjeti kasnije bi moglo donijeti veliko zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

