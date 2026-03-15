Sedmični horoskop: Neizrečene stvari izlaze na vidjelo, a planovi dobivaju novi smjer

Objavljeno prije 35 minuta

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 16. do 22. marta 2026. godine.

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 16. do 22. marta 2026. godine.

Ovan

Posao: Tjedan otvara situaciju u kojoj morate reagirati na nešto što se dugo prešućivalo. Jasna reakcija sprječava daljnje komplikacije.
Ljubav: Privlačnost se javlja kroz zajednički interes ili aktivnost. Zauzeti Ovnovi primjećuju promjenu u dinamici odnosa.
Zdravlje: Obratite pažnju na napetost u mišićima.

Bik

Posao: Dolazi do reorganizacije koja vam u početku djeluje neugodna, ali se pokazuje praktičnom. Krajem tjedna osjećate veću kontrolu nad rasporedom.
Ljubav: Partner pokazuje potrebu za stabilnošću i jasnim dogovorima. Samci razmišljaju o tome kome zaista žele posvetiti vrijeme.
Zdravlje: Osjetljivost na umor – usporite ritam.

Blizanci

Posao: Tjedan donosi niz kratkih zadataka koji zahtijevaju brzu prilagodbu. Vaša snalažljivost dolazi do izražaja.
Ljubav: Razgovor započet iz znatiželje može se razviti u nešto zanimljivije. Zauzeti Blizanci žele više spontanosti.
Zdravlje: Mentalna preopterećenost – uzmite pauzu od ekrana.

Rak

Posao: Pred vama je zadatak koji traži strpljenje i koncentraciju. Rezultat dolazi sporije, ali je stabilan.
Ljubav: Emocije se izražavaju kroz male znakove pažnje. Samci osjećaju ugodu u društvu osobe koja ih razumije.
Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitetu sna.

Lav

Posao: Tjedan donosi priliku da pokažete inicijativu u situaciji gdje drugi oklijevaju. Vaš pristup donosi konkretan pomak.
Ljubav: Partner očekuje više prisutnosti, a manje planiranja unaprijed. Slobodni Lavovi mogu privući pažnju na društvenom događaju.
Zdravlje: Višak energije traži fizičku aktivnost.

Djevica

Posao: Dolazi do potrebe za preciznijom organizacijom vremena. Jedna promjena rutine čini tjedan produktivnijim.
Ljubav: Stabilnost odnosa gradi se kroz svakodnevnu podršku. Samci primjećuju interes osobe iz poznatog kruga ljudi.
Zdravlje: Osjetljivost probave – birajte laganiju prehranu.

Vaga

Posao: Početak tjedna donosi situaciju u kojoj trebate zauzeti neutralnu poziciju između dvije strane. Vaša diplomacija donosi rješenje.
Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena. Samci se mogu naći u neočekivanoj situaciji koja vodi zanimljivom poznanstvu.
Zdravlje: Potreban vam je emocionalni predah.

Škorpion

Posao: Tjedan naglašava važnost diskrecije i promatranja prije djelovanja. Informacije koje dobivate pomažu vam u donošenju odluke.
Ljubav: Emocije su snažne, ali ih izražavate suzdržano. Samci primjećuju interes osobe koja djeluje misteriozno.
Zdravlje: Obratite pažnju na razinu stresa.

Strijelac

Posao: Novi prijedlog ili ideja potiče vas da razmišljate izvan uobičajenih okvira. Tjedan je dobar za planiranje budućih poteza.
Ljubav: Odnos dobiva svježinu kroz zajedničko iskustvo ili izlet. Samci su otvoreni za spontano upoznavanje.
Zdravlje: Kretanje i boravak na otvorenom donose vam ravnotežu.
Jarac

Posao: Tjedan donosi povećanu odgovornost, ali i priliku da pokažete svoje organizacijske sposobnosti. Rezultati postaju vidljivi prema vikendu.
Ljubav: Stabilnost odnosa dolazi kroz iskren razgovor o očekivanjima. Samci privlače osobu koja cijeni ozbiljnost.
Zdravlje: Napetost u vratu – korisno je istezanje.

Vodenjak

Posao: Kreativno rješenje problema dolazi u trenutku kada ga najmanje očekujete. Važno je da ideju brzo pretvorite u konkretan korak.
Ljubav: Odnos se razvija kroz zajedničke planove. Samci se mogu zainteresirati za osobu sličnih interesa.
Zdravlje: Mentalni odmor pomaže vam da zadržite fokus.

Ribe

Posao: Tjedan donosi potrebu za dovršavanjem obaveza koje su se nagomilale. Osjećaj olakšanja dolazi prema kraju tjedna.
Ljubav: Emotivna povezanost jača kroz razumijevanje i strpljenje. Samci mogu osjetiti simpatiju prema osobi iz svakodnevnog okruženja.
Zdravlje: Osjetljivost stopala i umor – odmor će vam koristiti.


