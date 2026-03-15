Sedmični horoskop: Neizrečene stvari izlaze na vidjelo, a planovi dobivaju novi smjer

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 16. do 22. marta 2026. godine.

Ovan

Posao: Tjedan otvara situaciju u kojoj morate reagirati na nešto što se dugo prešućivalo. Jasna reakcija sprječava daljnje komplikacije.

Ljubav: Privlačnost se javlja kroz zajednički interes ili aktivnost. Zauzeti Ovnovi primjećuju promjenu u dinamici odnosa.

Zdravlje: Obratite pažnju na napetost u mišićima.

Bik

Posao: Dolazi do reorganizacije koja vam u početku djeluje neugodna, ali se pokazuje praktičnom. Krajem tjedna osjećate veću kontrolu nad rasporedom.

Ljubav: Partner pokazuje potrebu za stabilnošću i jasnim dogovorima. Samci razmišljaju o tome kome zaista žele posvetiti vrijeme.

Zdravlje: Osjetljivost na umor – usporite ritam.

Blizanci

Posao: Tjedan donosi niz kratkih zadataka koji zahtijevaju brzu prilagodbu. Vaša snalažljivost dolazi do izražaja.

Ljubav: Razgovor započet iz znatiželje može se razviti u nešto zanimljivije. Zauzeti Blizanci žele više spontanosti.

Zdravlje: Mentalna preopterećenost – uzmite pauzu od ekrana.

Rak

Posao: Pred vama je zadatak koji traži strpljenje i koncentraciju. Rezultat dolazi sporije, ali je stabilan.

Ljubav: Emocije se izražavaju kroz male znakove pažnje. Samci osjećaju ugodu u društvu osobe koja ih razumije.

Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitetu sna.

Lav

Posao: Tjedan donosi priliku da pokažete inicijativu u situaciji gdje drugi oklijevaju. Vaš pristup donosi konkretan pomak.

Ljubav: Partner očekuje više prisutnosti, a manje planiranja unaprijed. Slobodni Lavovi mogu privući pažnju na društvenom događaju.

Zdravlje: Višak energije traži fizičku aktivnost.

Djevica

Posao: Dolazi do potrebe za preciznijom organizacijom vremena. Jedna promjena rutine čini tjedan produktivnijim.

Ljubav: Stabilnost odnosa gradi se kroz svakodnevnu podršku. Samci primjećuju interes osobe iz poznatog kruga ljudi.

Zdravlje: Osjetljivost probave – birajte laganiju prehranu.

Vaga

Posao: Početak tjedna donosi situaciju u kojoj trebate zauzeti neutralnu poziciju između dvije strane. Vaša diplomacija donosi rješenje.

Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena. Samci se mogu naći u neočekivanoj situaciji koja vodi zanimljivom poznanstvu.

Zdravlje: Potreban vam je emocionalni predah.

Škorpion

Posao: Tjedan naglašava važnost diskrecije i promatranja prije djelovanja. Informacije koje dobivate pomažu vam u donošenju odluke.

Ljubav: Emocije su snažne, ali ih izražavate suzdržano. Samci primjećuju interes osobe koja djeluje misteriozno.

Zdravlje: Obratite pažnju na razinu stresa.

Strijelac

Posao: Novi prijedlog ili ideja potiče vas da razmišljate izvan uobičajenih okvira. Tjedan je dobar za planiranje budućih poteza.

Ljubav: Odnos dobiva svježinu kroz zajedničko iskustvo ili izlet. Samci su otvoreni za spontano upoznavanje.

Zdravlje: Kretanje i boravak na otvorenom donose vam ravnotežu.

Jarac

Posao: Tjedan donosi povećanu odgovornost, ali i priliku da pokažete svoje organizacijske sposobnosti. Rezultati postaju vidljivi prema vikendu.

Ljubav: Stabilnost odnosa dolazi kroz iskren razgovor o očekivanjima. Samci privlače osobu koja cijeni ozbiljnost.

Zdravlje: Napetost u vratu – korisno je istezanje.

Vodenjak

Posao: Kreativno rješenje problema dolazi u trenutku kada ga najmanje očekujete. Važno je da ideju brzo pretvorite u konkretan korak.

Ljubav: Odnos se razvija kroz zajedničke planove. Samci se mogu zainteresirati za osobu sličnih interesa.

Zdravlje: Mentalni odmor pomaže vam da zadržite fokus.

Ribe

Posao: Tjedan donosi potrebu za dovršavanjem obaveza koje su se nagomilale. Osjećaj olakšanja dolazi prema kraju tjedna.

Ljubav: Emotivna povezanost jača kroz razumijevanje i strpljenje. Samci mogu osjetiti simpatiju prema osobi iz svakodnevnog okruženja.

Zdravlje: Osjetljivost stopala i umor – odmor će vam koristiti.

