Konačno se oglasio Netanjahu: “Kažu da sam mrtav…” VIDEO

Na snimku se može videti kako Netanjahu kupuje kafu u jednoj prodavnici i razgovara kako sa prodavcem, tako i sa snimateljem.

“Šta si me pitao? Govore na mrežama da sam mrtav? Volim kafu, i znaš šta još? Volim svoj narod, način na koji se ponašaju, fantastično”, rekao je Netanyahu .

Tvrdnje da se nešto čudno dešava sa izraelskim premijerom dodatno je podgrijao snimak njegovog obraćanja u petak, na kojem se u jednom trenutku može primjetiti kako oblik Netanjahuove šake izgleda neobično, a čini se i kao da se vidi šest prstiju.

Izraelski premijer se također osvrnuo na ove tvrdnje.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

“Želiš li da mi prebrojiš prste? Možeš. Radimo stvari koje ne mogu da podelim u ovom trenutku. Delujemo i unutar Irana veoma snažno. Ostanite bezbedni i pratite uputstva civilne zaštite”, rekao je on.

Konačno, ponovo je pogledao kafu.

“Fantastično je. Ne znam za kalorije, to mi se čini opasnim”, zaključio je Netanyahu.

