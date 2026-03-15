Brat zapovjednika Hezbolaha autom punim eksploziva zabio se u sinagogu u Mičigenu

Izraelska vojska saopćila je da je brat muškarca koji se u četvrtak vozilom punim eksploziva zaletio u sinagogu u američkoj saveznoj državi Michigan bio komandant Hezbolaha koji je ubijen u napadu prošle sedmice. U saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) navodi se da je napadačev brat, Ibrahim Muhamed Gazali, bio zadužen za vođenje oružanih operacija u jedinici Badr, koja djeluje kao iranska proksi-grupa.Napad se dogodio kada je Ajman Gazali (41) vozilom udario u sinagogu Temple Israel u West Bloomfield Townshipu, u blizini Detroita. Prema podacima američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, nakon toga je razmijenio vatru sa zaštitarima, a zatim je preminuo od samonanesene prostrelne rane. U incidentu je ranjen jedan zaštitar, dok je desetak pripadnika hitnih službi zbrinuto zbog udisanja dima.

Više od 100 djece, koja su se u tom trenutku nalazila u zgradi, nije povrijeđeno. FBI je ovaj događaj okarakterisao kao ciljani čin nasilja protiv jevrejske zajednice. Gazali, naturalizirani američki državljanin porijeklom iz Libana, ranije je bio evidentiran u američkim bazama podataka zbog veza s osobama osumnjičenim za pripadnost Hezbolahu, ali prema navodima zvaničnika nije se smatralo da je i sam bio član te organizacije.

Portparol izraelske vojske za arapski jezik Avihaj Adraei naveo je da je Ibrahim Gazali ubijen 5. marta u napadu na vojni objekt Hezbolaha koji je služio kao skladište oružja. Smrt braće Gazali potvrdio je i načelnik libanskog grada Mašgara, koji je ranije izjavio da su u istom zračnom napadu ubijena Ajmanova braća, uključujući Ibrahima, kao i njegova djeca. U saopćenju izraelske vojske nije spomenut drugi brat, Kasim, koji je također stradao u tom napadu.

Napad na sinagogu dio je niza incidenata koje američke vlasti posljednjih sedmica istražuju kao moguće terorističke napade, u vrijeme kada sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u treću sedmicu. Prošlog vikenda dvojica osumnjičenih optužena su za bacanje improviziranih eksplozivnih naprava tokom protesta ispred kuće gradonačelnika New Yorka, što su vlasti opisale kao napad inspirisan ISIS-om,piše Avaz

Dvije sedmice ranije u Austinu u Teksasu napadač je ubio tri osobe i ranio više od deset drugih. Ispod kapuljače nosio je majicu s motivom iranske zastave, a istražitelji provjeravaju da li je napad povezan s američkim i izraelskim udarima na Iran koji su se dogodili tog vikenda.

Istog dana, u pucnjavi na Univerzitetu Old Dominion u Virginiji ubijena je jedna osoba, dok su dvije ranjene. Vlasti su saopćile da je napadač Mohamed Bejlor Jaloh (36), bivši pripadnik Nacionalne garde koji je ranije služio zatvorsku kaznu zbog pokušaja pružanja pomoći ISIS-u.

Zbog, kako navode američki zvaničnici, povišenog sigurnosnog rizika povezanog sa sukobima u inostranstvu, više nacionalnih i državnih lidera, uključujući guvernerku New Yorka Keti Hokul, najavilo je pojačane sigurnosne mjere.

Facebook komentari