SAD puca po šavovima – građani “love” agente: Trump prijeti Zakonom o pobuni

U objavi na društvenoj mreži “Truth Social”, Trump je izjavio da će pokrenuti Zakon o pobuni ako ” korumpirani političari Minnesote ” ne budu poštovali zakon i spriječili, kako je rekao, ” profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju službenike Imigracijske i carinske službe (ICE) “.
Rekao je da su članovi ICE-a ” domoljubi koji samo pokušavaju obavljati svoj posao ” i dodao da su mnogi predsjednici prije njega koristili taj zakon.
Trump je izjavio da će primjenom tog zakona brzo okončati, kako je rekao, ” kaos koji se događa u toj saveznoj državi “.
🚨 BREAKING:
Another ICE shooting JUST happened.
ICE murdered an American civilian during an anti-ICE protest. They opened fire on him as he was running away into his home and KILLED him.
A pregnant woman and kids were in the home.
A full-on RIOT is happening in Minneapolis. pic.twitter.com/lPOxKVQpGx
— Jvnior (@Jvnior) January 15, 2026
Niz prosvjeda održan je diljem SAD-a zbog ubojstva američke državljanke i stanovnice Minneapolisa, Renee Goode , koju je 7. siječnja ubio agent ICE-a u pucnjavi u stambenom dijelu grada tijekom operacije agencije.
🚨Pics from North Minneapolis last night where rioters destroyed federal vehicles and stole firearms, ammunition and sensitive documents inside. All captured on livestreams. pic.twitter.com/uV3tNYEh70
— Liz Collin (@lizcollin) January 15, 2026
Osim u Minnesoti, prosvjedi su se održali i u Washingtonu, gdje su se prosvjednici okupili ispred Bijele kuće noseći transparente i pozivajući na promjene i veći nadzor nad provedbom imigracijske i carinske službe.