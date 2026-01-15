Svijet

SAD puca po šavovima – građani “love” agente: Trump prijeti Zakonom o pobuni

Objavljeno prije 13 minuta

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je primjenom Zakona o pobuni ako dužnosnici savezne države Minnesota ne zaustave prosvjednike koji, prema njegovim riječima, ciljaju pripadnike imigracijskih službi.

U objavi na društvenoj mreži “Truth Social”, Trump je izjavio da će pokrenuti Zakon o pobuni ako ” korumpirani političari Minnesote ” ne budu poštovali zakon i spriječili, kako je rekao, ” profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju službenike Imigracijske i carinske službe (ICE) “.

Rekao je da su članovi ICE-a ” domoljubi koji samo pokušavaju obavljati svoj posao ” i dodao da su mnogi predsjednici prije njega koristili taj zakon.

Trump je izjavio da će primjenom tog zakona brzo okončati, kako je rekao, ” kaos koji se događa u toj saveznoj državi “.

Niz prosvjeda održan je diljem SAD-a zbog ubojstva američke državljanke i stanovnice Minneapolisa, Renee Goode , koju je 7. siječnja ubio agent ICE-a u pucnjavi u stambenom dijelu grada tijekom operacije agencije.

Osim u Minnesoti, prosvjedi su se održali i u Washingtonu, gdje su se prosvjednici okupili ispred Bijele kuće noseći transparente i pozivajući na promjene i veći nadzor nad provedbom imigracijske i carinske službe.


