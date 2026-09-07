Određen pritvor djevojčici (15) koja je nožem izbola dvije djevojčice u dvorištu škole

Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj S.Č. odredio pritvor u trajanju od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda.

Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra 2026. u prostorijama Osnovne škole “Gornja Tuzla”, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica.Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnom licu,piše Avaz

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