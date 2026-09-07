Kristijan Amanpur užasnuta: “Je li ovo Srbija kakva želi biti? Kako je sistem, uključujući Crkvu, ovo dozvolio?“

Jedna od najpoznatijih svjetskih novinarki Christiane Amanpour reagirala je na veličanje Ratka Mladića u Srbiji, poručivši da je, nakon što je tokom rata izvještavala o njegovim zločinima, vjerovala da nove generacije u Srbiji neće krenuti putem glorifikacije osuđenog ratnog zločinca.

Novinarka CNN-a Christiane Amanpour oglasila se povodom odavanja počasti Ratku Mladiću u Srbiji, uputivši izuzetno oštru poruku tamošnjem društvu i institucijama.

Amanpour, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini izvještavala s terena i pratila zločine snaga pod Mladićevom komandom, napisala je da se nadala da Srbija neće doći do tačke na kojoj se osuđeni ratni zločinac javno slavi.

– Nakon što sam u realnom vremenu izvještavala o Mladićevim monstruoznim zločinima, usudila sam se nadati da Srbija neće učiniti ovo – napisala je Amanpour.

Posebno je istakla očekivanje da će mlađe generacije u Srbiji, okrenute članstvu zemlje u Evropskoj uniji, demokratiji i ljudskim pravima, zauzeti drugačiji odnos prema ratnoj prošlosti.

– Nadala sam se da će snovi današnjih mladih Srba o pridruživanju Evropi, o pripadanju klubu demokratije i ljudskih prava, donijeti barem malo zdravog razuma, morala i suzdržanosti – poručila je.

Umjesto toga, kako navodi, Srbija danas mora odgovoriti na pitanje kakvu državu i društvo zapravo želi graditi,piše Avaz

„Ali sada moramo zaključiti: je li ovo Srbija kakva želi biti? Nacija koja se svrstava uz osuđenog ratnog zločinca i masovnog ubicu, odajući mu počast, čovjeku krivom za najstrašniji zločin pod suncem – genocid“, napisala je Amanpour.

Na kraju je pitanje odgovornosti proširila i na institucije koje su takvu atmosferu omogućile.

– Kako je sistem, uključujući Crkvu, mogao ovo dozvoliti? – upitala je.

Amanpour je jedna od najpoznatijih međunarodnih novinarki koje su izvještavale iz opkoljenog Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine tokom agresije i rata devedesetih godina. Upravo zbog tog iskustva njena reakcija na današnje veličanje Mladića ima posebnu težinu: riječ je o novinarki koja njegove zločine nije upoznavala iz naknadnih historijskih pregleda, nego ih je pratila dok su se događali.

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