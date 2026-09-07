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Predsjednik Partizana napustio ložu Marakane zbog Mladića, oglasile se i Majke Srebrenice

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Objavljeno prije 18 minuta

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić napustio je centralnu ložu stadiona Rajko Mitić (Marakana) u trenutku kada su navijači Crvene zvezde i Partizana održavali minut šutnje povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Objavio je to beogradski „Kurir“, koji navodi da se u u centralnoj loži nalazilo se oko 150 ljudi, od kojih je većina ustala tokom odavanja počasti ovom zločincu.

Kurir piše da je Ljajić je u tim trenucima napustio ložu i otišao u prostorije stadionskog restorana.

Ljajić se za sada nije javno oglasio o događaju, pa još uvijek nije potvrđeno da li je ložu napustio upravo zbog odavanja počasti Mladiću.

O svemu su se brzo oglasile i Majke Srebrenice, koje su mu odale priznanje za ovaj gest.”Dok je cijeli stadion u Beogradu odavao počast presuđenom ratnom zločincu, jedan čovjek je napustio stadion. Rasim Ljajić, hvala Vam prijatelju!”, objavile su Majke Srebrenice na društvenim mrežama,pišu Vijesti

Podsjetimo, na početku utakmice Crvena zvezda – Partizan domaći navijači su priredili koreografiju u čast monstruma Mladića uz parolu “Pravac Potočari”.


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