Pročitajte sedmični horoskop od 7. do 13. septembra 2026. godine!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 7. do 13. septembra 2026. godine donosi vam situaciju u kojoj ćete morati brzo da odlučite. Na poslu se otvara mogućnost da preuzmete zadatak koji može da vas približi boljoj poziciji ili većoj zaradi. U ljubavi će vam prijati direktnost, ali pazite da iskrenost ne pretvorite u kritiku. Slobodni Ovnovi mogu da primijete varnice sa osobom koju svakodnevno sreću. Vikend donosi iznenadni poziv i promjenu raspoloženja. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Ove nedjelje shvatićete da više nema razloga da odlažete razgovor o novcu ili poslu. Neko će vam ponuditi rješenje koje u početku neće djelovati naročito privlačno, ali bi moglo da vam donese dugoročnu sigurnost. Zauzeti Bikovi poželjeće da promjene nešto u zajedničkoj svakodnevici, dok slobodne očekuje susret sa osobom koja odudara od njihovog uobičajenog tipa. Pripazite na nepotrebne troškove za kuću. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 7. do 13. septembra 2026. godine stavlja vas u centar pažnje. Vaše riječi imaće veću težinu nego što pretpostavljate, zato pažljivo birajte obećanja. Poslovna ideja koju ste nedavno pomenuli, mogla bi da dobije neočekivanu podršku. U ljubavi se vraća tema koju ste pokušali da izbjegnete, ali ovog puta razgovor može da donese olakšanje. Slobodni Blizanci mogli bi da dobiju poruku kasno uvečer. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RAK

Početkom nedjelje poželjećete da se povučete i dobro razmislite o narednom koraku. Nemojte da žurite, jer će vam do četvrtka stići informacija koja mijenja čitavu sliku. Na poslu se čuvajte osobe koja često mijenja dogovor. Zauzeti Rakovi planiraće važnu porodičnu odluku, dok slobodni mogu da upoznaju nekoga preko prijatelja. Krajem nedjelje očekuje vas povoljan trenutak za kupovinu koju dugo odlažete. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

LAV

Nedjeljni horoskop od 7. do 13. septembra 2026. godine donosi vam nova poznanstva i povratak društvenom životu. Razgovor sa osobom koja ima dobre kontakte može da vam otvori zanimljivu poslovnu mogućnost. U ljubavi ne pokušavajte da izazovete ljubomoru kako biste dobili pažnju. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku nekoga svojom duhovitošću i samopouzdanjem. Jedan prijatelj povjeriće vam tajnu koja će vas iznenaditi. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DJEVICA

Pred vama je nedjelja u kojoj ćete pokazati koliko možete kada prestanete da sumnjate u sebe. Nadređeni ili saradnik primijetiće vaš trud, a moguće je i da ćete dobiti konkretnu ponudu. U ljubavi ćete željeti jasne odgovore i nećete pristajati na polovična obećanja. Slobodne Djevice mogu da privuku osobu koja djeluje ozbiljno, ali krije veoma romantičnu stranu. Vodite računa o rasporedu spavanja. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 7. do 13. septembra 2026. godine budi vašu želju da promijenite sredinu i izađete iz ustaljenog ritma. Moguća je ponuda za putovanje, edukaciju ili saradnju sa ljudima koje do sada niste poznavali. Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom o kom ćete ozbiljno razmišljati. Slobodne Vage mogu da započnu romansu sa osobom iz drugog grada. Ne trošite novac samo da biste popravili raspoloženje. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

ŠKORPIJA

Ove nedjelje na površinu izlazi informacija koju je neko pokušavao da sakrije. Ne reagujte odmah, jer ćete smirenim pristupom postići mnogo više. Finansijska situacija može da se popravi zahvaljujući vraćenom dugu, dodatnom poslu ili povoljnom dogovoru. Zauzete Škorpije očekuje intenzivan razgovor koji vraća bliskost. Slobodni bi mogli ponovo da se zainteresuju za nekoga koga su ranije odbili. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

STRIJELAC

Pred vama je nedjelja važnih susreta i pregovora. Neko će očekivati da pokažete koliko ste ozbiljni u vezi sa obećanjem koje ste ranije dali. Na poslu je moguć dogovor koji zahtijeva kompromis, ali vam donosi više slobode. U ljubavi će jedna spontana odluka pokrenuti niz lijepih događaja. Slobodni Strijelčevi mogu da upoznaju osobu koja će ih osvojiti potpuno neočekivanim pitanjem. Pripazite na gubljenje stvari i dokumenata. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

JARAC

Ove nedjelje moraćete da promijenite raspored zbog obaveze koja će se pojaviti u posljednjem trenutku. Iako će vas to u početku nervirati, nova situacija može da vam donese koristan kontakt. Zauzeti Jarčevi trebalo bi da odvoje više vremena za partnera, jer druga strana osjeća da je zapostavljena. Slobodni mogu da započnu zanimljivu komunikaciju sa nekim ko im je ranije djelovao nedostupno. Ne preskačite obroke zbog posla. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VODOLIJA

Zvijezde vam ove nedjelje donose nalet kreativnosti i hrabrosti. Ideja, koju drugi smatraju neobičnom, može da se pokaže kao pun pogodak. U ljubavi ćete željeti više uzbuđenja, a partner bi mogao da vas iznenadi neočekivanim planom. Slobodne Vodolije privući će osoba koja se ne plaši da im se suprotstavi. Krajem nedjelje moguć je trošak vezan za provod, hobi ili kraće putovanje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 7. do 13. septembra 2026. godine usmjerava vašu pažnju na dom i porodične odnose. Moguća je promjena prostora, kupovina za kuću ili konačno rješavanje pitanja koje je dugo stajalo u mjestu. Na poslu nemojte da potcjenjujete mali zadatak, jer upravo preko njega možete da se dokažete. U ljubavi vam predstoji razgovor koji će ukloniti sumnje. Slobodne Ribe mogu da sretnu osobu koja ih podsjeća na nekoga iz prošlosti. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja,piše Mondo

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