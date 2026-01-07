Zatvoreni aerodrom i autoput prema Turskoj: Nastavljene borbe vladinih snaga i kurdskih boraca u Alepu

Zbog borbi su hiljade civila napustile to područje, a najmanje četiri osobe su poginule. Najnovije nasilje i uzajamne optužbe za to ko je počeo sukob, ukazuju da se produbljuje neslaganje između Damaska i kurdskih vlasti koje se opiru integrisanju u centralnu vladu.

Sukobi su počeli juče, kada je najmanje šest osoba ubijeno u razmeni vatre između pripadnika snaga sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koje predvode Kurdi. Nakon relativno mirne noći, borbe su danas intenzivirane, a zdravstvene vlasti Alepa su saopštile da je poginulo četvoro ljudi, a 18 ranjeno.

U međuvremenu, pres služba SDF je saopštila da je sirijska vojska blokirala kurdska naselja u Alepu, koristeći tenkove. Kako se navodi u saopštenju, vladine snage su nametnule blokadu naselja Šeik Maksud, uz intenzivno granatiranje i opkoljavanje naselja tenkovima.

Damask tvrdi da borci Sirijskih demokratskih snaga ciljaju stambena područja i humanitarne koridore koji su otvoreni pre nego što je policijski čas stupio na snagu za građane koji žele da napuste zonu borbenih dejstava. Komanda sirijske vojske uvela je policijski čas u kurdskim naseljima Šeik Maksud i Ašrafija. Sličan oružani sukob dve strane u kojem je upotrebljeno teško naoružanje i minobacači dogodio se 23. decembra. Nakon promene vlasti u Siriji u decembru 2024. godine, naselja Šeik Maksud i Ašrafija su ostali pod kontrolom kurdskih snaga.

U aprilu 2025. godine počelo je njihovo povlačenje iz ovih područja, praćeno povećanom kontrolom sirijskih snaga bezbednosti i ograničenim pristupom nekim delovima grada.

Uprkos zvaničnom završetku povlačenja SDF, lokalne snage bezbednosti ostaju veoma aktivne u oblasti Šeik Maksuda, uključujući prisustvo patrola i kontrolnih punktova. Izvor iz spasilačkih službi vladinog štaba civilne odbrane naveo je da je usled borbi oko 10.000 ljudi napustilo Alep.

Usled najnovijih sukoba, u tom gradu su zatvoreni aerodrom, kao i autoput prema Turskoj.

