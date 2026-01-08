Objavljena prognoza: Evo kada slijedi zatopljenje u BiH

“U drugom dijelu noći, odnosno od ranih jutarnjih sati petka (09.01.) slijedi postepen porast oblačnosti sa zapada pa će i temperatura tako postepeno rasti. U petak ujutro usljed naoblačenja biće lokalno padavina. Više padavina tad zapadnim, jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. U nizinama kiša uz mogućnost za ponegdje susnježicu, a u višim krajevima susnježica i snijeg”, najavili su.

Poslijepodne, a posebno navečer, očekuje se više padavina u cijeloj zemlji.

“Većinom će padati kiša uz koju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne može biti grmljavine. Kako će doći do porasta temperature, snježna granica će se podići, pa će tako snijega biti samo u brdsko-planinskim krajevima. U nizinama na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno može biti ledene kiše”, očekuje se.

U petak, dodaju, najtoplije na zavjetrinskoj strani Dinarida gdje će biti povremeno umjerenog do lokalno na udare jakog južnog vjetra i sunčanih perioda.

“Dnevna temperatura tu do +9 °C, u ostatku zemlje dnevni maksimumi 1 do 7 °C. Usljed nešto viših temperatura i kiše, u mnogim mjestima će se istopiti 5-15 cm postojećeg snijega”, navodi se.

U subotu (10.01.) novo zahlađenje uz lokalno padavine kojih neće biti puno. U nizinama kiša i susnježica, lokalno i snijeg. U višim krajevima susnježica i snijeg. Drugog dana vikenda, u nedjelju (11.01.) još manje padavina i većinom će biti suho. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sitnih padavina u obliku snijega može biti lokalno u centralnim i istočnim krajevima. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme u nedjelju.

U ponedjeljak (12.01.) postepeno razvedravanje posvuda i hladno, ujutro lokalno jači mraz. Najhladnije će biti u ponedjeljak navečer/noć na utorak (13.01.) kada se temperatura lokalno može spustiti i do -20 °C.

Nakon hladnog početka sedmice, od sredine sljedeće sedmice očekuje se zatopljenje.

