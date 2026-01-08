Iranski ministar: Spremni smo za pregovore, ali i za rat

Iranski ministar spoljnih poslova je na konferenciji za novinare u Bejrutu rekao da Teheran ne zatvara vrata dijalogu sa SAD, ali da neće da toleriše pritiske ili prijetnje, prenio je “Reuters”.

On je dodao da je cilj njegove posjete Libanu razgovor o, kako je naveo, izraelskim “izazovima i prijetnjama” regionalnoj bezbjednosti, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

S druge strane, najviši iranski general, Amir Hatami, upozorio je da će Iran odgovoriti ako Sjedinjene Američke Države i Izrael nastave da podržavaju antivladine proteste u zemlji.

Hatami je rekao, prema agenciji Fars, da Iran neće tolerisati “prijetnje spolja” i da bi odgovor bio snažniji nego tokom dvanaestodnevnog rata sa Izraelom prošlog juna.

On je tako reagovao na prijetnje američkog predsjednika koji je rekao da će intervenisati ako demonstranti koji su danima na ulicama Irana, budu ubijeni, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio podršku protestima, nazivajući ih “borbom iranskog naroda za slobodu i pravdu”.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo je SAD i Izrael za podsticanje nasilja i pokušaj narušavanja nacionalnog jedinstva, prenio je “France 24”

Protesti u Teheranu počeli su zbog rasta cijena i pada vrijednosti rijala, ali još nisu dostigli obim masovnih protesta iz 2009. godine, prenosi “b92”.

