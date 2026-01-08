Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da je dokument zapadne “koalicije voljnih” i Kijeva o takozvanim sigurnosnim jamstvima izuzetno daleko od mirnog rješenja i usmjeren je na nastavak militarizacije i eskalaciju sukoba.

Zaharova je izjavila da je deklaracija, koju su 6. siječnja u Parizu potpisali članovi “koalicije voljnih” predvođeni Velikom Britanijom i Francuskom, zajedno s Kijevom, predstavljena pod naslovom “Pouzdana sigurnosna jamstva za trajan i izdržljiv mir”, ali da njezin sadržaj nije usmjeren na postizanje mira , izvijestio je TASS.

Prema njezinim riječima, ključni element dokumenta je planirano raspoređivanje “multinacionalnih snaga” na teritoriju Ukrajine , koje bi, kako je navela, imale zadatak pomoći u obnovi ukrajinskih oružanih snaga i obuzdavanju Rusije nakon mogućeg prestanka neprijateljstava.

Zaharova je ocijenila da projekti Zapada i Kijeva postaju sve opasniji i destruktivniji za budućnost Europe i njezinih stanovnika, naglasivši da nove deklaracije stvaraju, kako je rekla, “osovinu rata”.

Upozorila je da će Rusija razmještanje zapadnih vojnih jedinica , baza, skladišta oružja i druge vojne infrastrukture u Ukrajini smatrati stranom intervencijom koja predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti.

Takvi objekti i jedinice, naglasila je, bit će tretirani kao legitimni ciljevi ruskih oružanih snaga .

"Sve takve jedinice i objekti smatrat će se legitimnim vojnim ciljevima ruskih oružanih snaga. Ta su upozorenja više puta izdana na najvišim razinama i ostaju važeća", rekla je Zaharova.

Čelnici Koalicije voljnih, Ukrajine i SAD-a potpisali su u Parizu zajedničku izjavu o “Pouzdanim sigurnosnim jamstvima za snažan i trajan mir u Ukrajini”, koja će biti aktivirana nakon prekida vatre u Ukrajini, navodi se u tekstu izjave objavljenom na web stranicama predsjednika Ukrajine i Vijeća EU.

