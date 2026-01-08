Vozio pod dejstvom droge, oduzet mu audi zbog više od 20.000 KM duga

“Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 su 05.01.2026. godine lišili slobode lice inicijala K.K. iz Gradačca, FBiH, koje je upravljalo putničkim vozilom markeaudi”, nakon što je kontrolom i izvršenim testiranjem na prisustvo opojnih droga u organizmu utvrđeno da je isto pozitivno na opojnu drogu AMP. Tokom kontrole je uvidom u registar novčanih kazni utvrđeno da na ime prekršaja ima dug od 21.013 KM, zbog čega je vozilo audi privremeno oduzeto”, stoji u saopštenju dobojske policije,pišu Vijesti

Protiv K.K. će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

