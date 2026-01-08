Svaštara

Vozio pod dejstvom droge, oduzet mu audi zbog više od 20.000 KM duga

4.6K  
Objavljeno prije 50 minuta

U Doboju je uhapšen vozač iz Gradačca čiji su inicijali K.K. jer je pod dejstvom amfetamina upravljao audijem, koji mu je oduzet zbog duga većeg od 20.000 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

“Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 su 05.01.2026. godine lišili slobode lice inicijala K.K. iz Gradačca, FBiH, koje je upravljalo putničkim vozilom markeaudi”, nakon što je kontrolom i izvršenim testiranjem na prisustvo opojnih droga u organizmu utvrđeno da je isto pozitivno na opojnu drogu AMP. Tokom kontrole je uvidom u registar novčanih kazni utvrđeno da na ime prekršaja ima dug od 21.013 KM, zbog čega je vozilo audi privremeno oduzeto”, stoji u saopštenju dobojske policije,pišu Vijesti

Protiv K.K. će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenog prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh