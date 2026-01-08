“Ako, ne daj Bože, Rusi i Kinezi napadnu…”

Njegovi komentari dolaze u vrijeme kada je Bijela kuća potvrdila da “aktivno” razmatra opciju kupnje Grenlanda , poluautonomnog danskog teritorija, piše BBC.

Vance: Ne radiš dobar posao.

U intervjuu za Fox News, Vancea su pitali koliko daleko su SAD spremne ići oko Grenlanda

„Pa, ​​konačnu odluku donijet će predsjednik, ali iz Europe dolazi mnogo negodovanja, a Europa se nije uhvatila u koštac s temeljnim argumentom koji iznose predsjednik i cijela administracija. Grenland je ključan – ne samo za našu nacionalnu sigurnost, već i za sigurnost cijelog svijeta. Ljudi to ne shvaćaju“, rekao je Vance , dodajući:

„Cijela infrastruktura proturaketne obrane djelomično ovisi o Grenlandu. Ako, ne daj Bože, Rusi ili Kinezi – ne kažem da hoće – ali ako u budućnosti netko ispali nuklearni projektil prema našem kontinentu ili Europi, Grenland je ključni dio tog obrambenog sustava.“

Američki potpredsjednik potom je kritizirao Europu .

„Dakle, postavlja se pitanje: jesu li Europljani, jesu li Danci, dobro osigurali Grenland i osigurali da on može i dalje služiti kao stup svjetske sigurnosti i proturaketne obrane? Odgovor je, očito, ne. Premalo su uložili u sigurnost. Nisu dobro osigurali područje.“

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država jasno daje do znanja: ne radite dobar posao kada je u pitanju Grenland. „Pobrinut ćemo se da zaštitimo američke interese i mislim da je predsjednik spreman ići koliko god daleko treba“, rekao je Vance .

ARCTIC BLAST: VP Vance calls out Europe for failing to properly secure Greenland, which is “critical" to our national security. “The president of the United States is saying very clearly, you are not doing a good job with respect to Greenland. We’re going to make sure we defend… pic.twitter.com/sgKhY8PX1V — Fox News (@FoxNews) January 8, 2026

Strateška važnost Grenlanda leži u njegovom položaju između Sjeverne Amerike i Arktika, što ga čini idealnim za sustave ranog upozoravanja. SAD tamo već desetljećima ima vojnu bazu s više od 100 stalno stacioniranih vojnika. Posljednjih godina raste i interes za ogromne prirodne resurse otoka, uključujući rijetke metale, uran i željezo, koji postaju sve dostupniji zbog topljenja leda.

Europa stoji uz Dansku

I Grenland i Danska , koja je članica NATO-a, više su puta jasno izjavili da otok nije na prodaju. Trump je dao sličnu ponudu 2019. tijekom svog prvog mandata, ali je glatko odbijena. Danska je upozorila da bi svaki pokušaj prisilnog preuzimanja značio kraj NATO saveza.

Europski čelnici stali su u obranu Danske .

„ Grenland pripada svom narodu i samo Danska i Grenland mogu odlučivati ​​o pitanjima koja se tiču ​​njihovih odnosa“, navodi se u zajedničkoj izjavi čelnika Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske i Danske.

Facebook komentari