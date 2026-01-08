UDARNA VIJEST IZ AMERIKE, UPRAVO SE ODIGRAO ŠOKANTAN OBRT! Ovo niko nije mogao da očekuje, ZANIJEMILI SVI ODREDA!

Nakon što je zaprijetio Kolumbiji vojnom intervencijom, američki predsjednik Donald Trump izjavio je juče da se dogovara posjeta Bijeloj kući predsjednika te zemlje Gustava Petra, sa kojim je prethodno razgovarao telefonom, piše espreso.

Tramp i Petro naveli su da su u prvom telefonskom razgovoru, otkako je pre četiri dana američki predsednik rekao da mu vojna operacija protiv kolumbijskih vlasti “zvuči dobro”, razmatrali odnose između dve zemlje.

Prijetnja Kolumbiji usledila je nakon što je Tramp u susednoj Venecueli uhapsio predsjednika Nikolasa Madura, koji je potom prebačen u SAD kako bi se suočio sa optužbama za trgovinu drogom i oružjem.

“Bila mi je velika čast da razgovaram sa predsednikom Kolumbije Gustavom Petrom, koji je pozvao kako bi objasnio situaciju u vezi sa drogom i drugim nesuglasicama koje smo imali. Cijenim njegov poziv i ton razgovora i radujem se susretu sa njim u bliskoj budućnosti”, napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Tramp je dodao da se sastanak u Vašingtonu između njega i Petra, prvog ljevičarskog predsjednika Kolumbije, već “dogovara”, ali nije naveo tačan datum.

“Razgovarali smo telefonom prvi put otkako je postao predsjednik”, rekao je Petro pristalicama okupljenim na skupu u Bogoti.

Skup je bio organizovan povodom obilježavanja suvereniteta Kolumbije. Petro je dodao i da je zatražio ponovno pokretanje dijaloga između dve zemlje. Izvor iz Petrovog kabineta rekao je za Rojters da je razgovor bio “srdačan” i “pun poštovanja”.

Odnosi između Trampa i Petra zahladneli su otkako se republikanac vratio u Bijelu kuću u januaru 2025. godine. Tramp je više puta, bez iznošenja dokaza, optuživao Petrovu administraciju da omogućava kontinuirani dotok kokaina u SAD, a u oktobru je uveo sankcije kolumbijskom lideru. Prije četiri dana Tramp je izjavio da je Petro “bolesnik koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama”.

“Saučesnik u genocidu”

Sjedinjene Američke Države su u septembru poništile Petrovu vizu nakon što se pridružio propalestinskim demonstracijama u Njujorku i pozvao američke vojnike da “ne slušaju Trampova naređenja”. Petro, glasni protivnik izraelskog rata u Gazi, a optužio je Trampa da je “saučesnik u genocidu”.

Pozvao je i na “krivični postupak” zbog američkih raketnih napada na brodove za koje se sumnjalo da krijumčare drogu u karipskim vodama.

Trampova administracija izvela je više od 30 napada na brodove za krijumčarenje droge od septembra, u kampanji u kojoj je ubijeno najmanje 110 ljudi.

Facebook komentari