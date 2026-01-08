BiH

Ovo su kandidati za načelnika Vareša

Objavljeno prije 1 sat

Prijevremeni izbori za načelnika Općine Vareš će se održati 15.februara 2026. godine

 Općina Vareš - NAP

Centralna izborna komisija BiH danas je na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika Općine Vareš koji će se održati 15.februara 2026. godine, ovjerila četiri kandidatske liste od strane ovjerenih političkih stranaka.

Prethodno je ovjerena prijava jednog nezavisnog kandidata, tako da će se na glasačkom listiću naći imena 5 kandidata.

Bit će to Nurdin Begović (SBiH – Stranka za Bosnu i Hercegovinu), Stela Terzić (HDZ BiH- Hrvatska demokratska zajednica BiH), Malik Rizvanović (SDA – Stranka demokratske akcije), Igor Šimić (Hrvatski demokratski savez), te Dario Dodik kao nezavisni kandidat.

Žrijebanjem će biti utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću, a odluka o tome će biti objavljena na internet stranici CIK BiH.


