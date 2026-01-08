Pranje suđa, sortiranje odjeće: Milioni s nestrpljenjem očekuju ovog kućnog robota

Na CES-u 2026 SwitchBot je prikazao svoju viziju “Pametnog doma 2.0”. Glavni proizvod ove ideje je novi “Onero H1”, kućni robot koji SwitchBot pozicionira kao relativno pristupačan. Za razliku od klasičnih robotskih usisavača, on aktivno pomaže u domaćinstvu – na primjer pri sortiranju odjeće, slaganju suđa ili pospremanju igračaka.

U prikazanim demonstracijama Onero H1 preuzima zadatke poput zalijevanja biljaka, posluživanja hrane ili primanja odjeće. Njegovi pokreti djeluju još sporo, ali trebaju pokazati u kojem smjeru bi se kućna robotika mogla razvijati.Prema izvještaju Chip-a s CES-a 2026, tehnologija još nije potpuno razvijena. Robot se suočava s problemima veze, ponekad prekida zadatke i nespretan je pri pospremanju rublja. Prema SwitchBot-u, prikazani model je prototip.Datum izlaska na tržište još nije određen. SwitchBot planira cijenu od oko 9.999 eura za Njemačku i tvrdi da je riječ o najpristupačnijem kućnom robotu te vrste. Prednarudžbe bi uskoro trebale biti moguće preko zvanične stranice proizvođača,pišu Vijesti

