Velika Britanija zabranila reklamiranje brze hrane

Zabrana se primjenjuje na cijeloj teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva i odnosi se na oglašavanje hrane i pića sa visokim sadržajem masti, soli i šećera. Na televiziji reklame ovih proizvoda neće smjeti biti emitovane prije 21 sat, dok je na internetu njihovo reklamiranje zabranjeno u bilo koje vrijeme.

Mera obuhvata proizvode koji se smatraju najvećim uzročnicima gojaznosti kod djece, među kojima su gazirani napici, čokolada i slatkiši, pice, sladoledi, zaslađene kaše i žitarice za doručak, pekarski proizvodi s dodatim šećerom, te gotova jela i sendviči.

Odlučivanje o tome koji proizvodi potpadaju pod zabranu vrši se prema sistemu bodovanja koji procjenjuje nutritivne vrijednosti i sadržaj zasićenih masti, soli i šećera. Obične ovsene pahuljice i većina muslija i granola nisu obuhvaćene mjerama, ali verzije sa dodatim šećerom, čokoladom ili sirupom mogu biti zabranjene.

Zabrana se odnosi samo na reklame u kojima su vidljivi nezdravi proizvodi, što znači da lanci brze hrane i dalje mogu promovisati svoje brendove, ali bez prikazivanja samih proizvoda. Prethodno su ovakve reklame bile zabranjene samo na platformama na kojima više od 25% publike čine djeca mlađa od 16 godina,pišu Vijesti

Podaci britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) pokazuju da gotovo jedno od desetoro djece uzrasta sedam godina živi sa gojaznošću, dok jedno od petoro djece do pete godine ima problema sa karijesom. Vlada navodi da izloženost djece reklamama za nezdravu hranu utiče na njihove prehrambene navike od ranog uzrasta i povećava rizik od prekomjerne tjelesne težine.

Procjenjuje se da će nova zabrana spriječiti oko 20.000 slučajeva gojaznosti kod djece u Ujedinjenom Kraljevstvu.

