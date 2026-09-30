Novi detalji o incidentu: Pilot pokušao srušiti avion

Pojavljuju se novi detalji u vezi s incidentom na letu Fly Dubaija iz Dubaija za Tel Aviv, koji je nakon tuče u pilotskoj kabini prinudno sletio u Saudijskoj Arabiji.Kako pišu izraelski mediji, pilot je zadobio više ubodnih rana, a svi detalji upućuju na pokušaj jednog od pilota da sruši avion.

Let FZ1073 emitovao je oko 9 sati po lokalnom vremenu transponderski kod 7700, koji označava vanrednu situaciju, zbog čega su bezbjednosni sistemi podignuti u stanje pripravnosti.

Nekoliko minuta kasnije pilot je aktivirao kod 7500, koji označava otmicu aviona.

Oko 20 minuta kasnije izraelski premijer i ministar odbrane održali su bezbjednosni sastanak, dok je rasla zabrinutost da je riječ o otmici.

Potom je stigla informacija da je avion preusmjeren prema Saudijskoj Arabiji, uz pratnju dva izraelska borbena aviona.

Izraelski mediji citirali su putnike koji su govorili o “velikoj količini krvi u pilotskoj kabini”.

Oko 9.45 sati preusmjereni avion sletio je na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji, gdje je obavljen razgovor sa pilotom.

Kompanija FlyDubai potvrdila je incident u saopštenju:

“FlyDubai može potvrditi da se na letu FZ1073, koji je 30. septembra saobraćao od Međunarodnog aerodroma Dubai (DXB) do Međunarodnog aerodroma Ben Gurion (TLV), dogodio incident tokom leta. Avion je bezbjedno sletio na aerodrom Tabuk (TUU), a svi putnici su bezbjedni i na broju. Bezbjednost i dobrobit naših putnika i posade ostaju naš najveći prioritet. Naši timovi blisko sarađuju sa nadležnim organima. Dodatne informacije biće objavljene kada budu dostupni novi potvrđeni detalji”, piše Arab News.Također, na društvenim mrežama pojavile su se fotografija na kojoj se vidi jedan putnik čija je majica krvava,piše Vijesti

Prema navodima iz Izraela, ovaj putnik je pomogao jednom pilotu da spriječi drugoga, koji je želio srušiti avion.

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