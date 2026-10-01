“11 u pola” u čast Edina Džeke, Sarajevo mijenja svoju tradicionalnu desetku

Kapiten i najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrat će protiv Švedske posljednju utakmicu u dresu Zmajeva, a njegov oproštaj bit će obilježen širom zemlje. Posebnu posvetu pripremilo je Udruženje sarajevskih ćevabdžija.

Na dan utakmice BiH i Švedske, 2. oktobra, u ćevabdžinicama koje su članice Udruženja gostima će biti servirana posebna porcija – “11 u pola”.

Dakle, tradicionalna desetka u pola somuna bit će zamijenjena jedanaestkom, u čast broja koji je Džeko godinama nosio na leđima predvodeći reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Broj 11 tako će sutra dobiti posebno mjesto i na sarajevskim soframa, baš kao što je godinama imao posebno mjesto među bh. navijačima.

Iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija poručili su da je njihova poruka jednostavna:

“Jedno veliko hvala, Edine.”

Džeko je tokom više od dvije decenije u reprezentativnom dresu postao mnogo više od fudbalera. Njegovi golovi, nastupi i velike utakmice obilježili su jednu eru bh. fudbala, a uz njegovo ime vezani su brojni trenuci koje će navijači Zmajeva dugo pamtiti.

Zbog toga su sarajevske ćevabdžije odlučile da oproštaj Dijamanta obilježe na način koji je autentičan za glavni grad Bosne i Hercegovine – ćevapima i pola somuna.

“Edin nije bio samo broj 11. Bio je čovjek uz kojeg smo slavili, tugovali, vjerovali i ponosili se”, naveli su iz Udruženja,pišu Vijesti

Dodali su da su željeli napraviti nešto jednostavno, domaće i prepoznatljivo.

“Željeli smo napraviti nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno. Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvijek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora”, poručili su.

Tako će se sutra spojiti dva velika sarajevska simbola – ćevap i Edin Džeko.

“11 u pola” bit će mali znak zahvalnosti za sve godine koje je Dijamant poklonio reprezentaciji, za svaki gol kojim je dizao Bosnu i Hercegovinu na noge i za svaki trenutak zbog kojeg smo bili ponosni što upravo on nosi dres Zmajeva.

“Edine, hvala ti za sve što si uradio za našu reprezentaciju i Bosnu i Hercegovinu”, poručili su iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija.

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