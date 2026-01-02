Žestoki protesti u Iranu zbog troškova života, šestero preminulih

Prema izvještajima, poginulo je najmanje šestoro ljudi, a protesti, koji su započeli u Teheranu, proširili su se širom zemlje. Mnogi demonstranti sada pozivaju na odlazak vrhovnog vođe i kraj klerikalne vlasti, piše BBC.

Sukobi širom zemlje

Poluslužbena novinska agencija Fars i organizacija za ljudska prava Hengaw izvijestile su o žrtvama. Prema Farsu, dvije osobe su poginule u sukobima u gradu Lordegan na jugozapadu Irana, još tri u Azni, a jedna u Kouhdashtu, gradovima na zapadu zemlje. Fars ne precizira jesu li žrtve demonstranti ili pripadnici snaga sigurnosti.S druge strane, Hengaw navodi da su dvije osobe ubijene u Lordeganu bili demonstranti, identifikujući ih kao Ahmada Jalila i Sajjada Valamanesha. BBC Persian nije mogao nezavisno potvrditi ove smrti.

Državni mediji zasebno su objavili da je u srijedu naveče u Kouhdashtu ubijen pripadnik sigurnosnih snaga povezan s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Demonstranti, međutim, tvrde da je ubijeni muškarac bio jedan od njih te da su ga ustrijelile snage sigurnosti. U istom području, prema državnim medijima, povrijeđeno je još 13 policajaca i pripadnika paravojne formacije Basij.

Valuta kao okidač

Protesti su započeli u Teheranu među trgovcima, ogorčenima zbog još jednog oštrog pada vrijednosti iranske valute u odnosu na američki dolar. Do utorka su im se pridružili i studenti, a nezadovoljstvo se proširilo na nekoliko gradova, gdje su se čuli uzvici protiv vlasti. Snimci koje kruže društvenim mrežama, a čiju je autentičnost potvrdio BBC Persian, prikazuju ulične borbe i zapaljene automobile u Lordeganu, Teheranu i Marvdashtu.

Iako su ovo najraširenije demonstracije od ustanka 2022. godine, podstaknutg smrću Mahse Amini u pritvoru, za sada nisu dostigli isti obim.

Odgovor vlasti

U srijedu širom zemlje zatvorene škole, univerziteti i javne ustanove. Vlasti su to opravdale potrebom za uštedom energije zbog hladnog vremena, no mnogi Iranci vjeruju da je to bio očit pokušaj suzbijanja nemira. U dijelovima Teherana gdje su protesti započeli sada je primjetno pojačana prisutnost snaga sigurnosti.

Predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da će njegova vlada poslušati “legitimne zahtjeve” demonstranata. S druge strane, glavni tužilac Mohamad Movahedi-Azad uputio je oštro upozorenje, rekavši da će svaki pokušaj stvaranja nestabilnosti naići na, kako je rekao, “odlučan odgovor”, prenosi Index

Facebook komentari