Meteorolozi najavili snježne padavine u BiH

Padavine se očekuju u Hercegovini, zapadanim i jugozapadnim područjima Bosne, a krajem dana i na sjeveru. U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica ili snijeg.

Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 3.01.2026 (Subota)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni postupno prelazit u susnježicu i snijeg. Na planinama sa snijegom.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. U Hercegovini povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 4.01.2026 (Nedjelja)., oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni,pišu Vijesti

Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 7, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 12 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 5.01.2026 (Ponedjeljak)., oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na jugu do 5, a dnevna od -4 do 1, na jugu do 10 stupnjeva.

