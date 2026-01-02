Region

Tragedija u Skoplju: Dijete (2) preminulo nakon povreda tokom vatrometa

Objavljeno prije 15 minuta

Dvogodišnje dijete, koje je teško povrijeđeno tokom proslave Nove godine, preminulo je jutros, 2. januara, u klinici u Skoplju.

Prema izvještajima medija, dijete je navodno pogođeno zalutalim metkom dok je posmatralo vatromet.

Dijete je prvobitno zbrinuto u Gradskoj opštoj bolnici, ali zbog težine povreda hitno je prebačeno u Kliniku za dječju hirurgiju. Ljekarske ekipe su konstatovale masivno krvarenje u mozgu, zahvatajući sve moždane komore,pišu Vijesti

Uprkos intenzivnoj medicinskoj njezi i stalnom praćenju, stanje djeteta bilo je izuzetno ozbiljno i opasno po život. Jutros su ljekari potvrdili smrt.

Do nesreće je došlo dok je dijete bilo napolju sa majkom, koja ga je držala u naručju kako bi zajedno posmatrali vatromet. U jednom trenutku dijete je pogođeno metalnim projektilom, najvjerovatnije zalutalim metkom, nakon čega je odmah prevezeno u bolnicu, prenosi Telegraf.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski ranije je izjavio da je ovo bio jedan od najozbiljnijih incidenata tokom novogodišnje noći. Naglasio je da je povredu nanio metalni fragment i dodao da se sve okolnosti incidenta i dalje istražuju.


