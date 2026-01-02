Sladić upozorava na intenzivan period obilnih padavina

Već od sutra kreće značajnija promjena vremena. Ulazimo u oborinski vrlo aktivno razdoblje“, rekao je Sladić za N1, pojašnjavajući da će se od početka sedmice Bosna i Hercegovina naći na razdjelnici između toplijeg zraka s Mediterana i hladnijeg zraka polarnog porijekla.

Prema njegovim riječima, riječ je o složenoj atmosferskoj situaciji. „Nalazit ćemo se na ivici, možemo govoriti o borbi titana“, istakao je Sladić. Dodao je da već od sutrašnjeg dana stiže frontalni poremećaj koji će donijeti pad temperature zraka, ali da će to zahlađenje biti prolaznog karaktera.

Nova i izraženija promjena vremena očekuje se u noći sa subote na nedjelju. „Sa Jadrana, preko Hercegovine do centralnih krajeva, doći će do jačanja intenziteta padavina. U Sarajevu će kiša preći u susnježicu“, kazao je Sladić.

Posebno je upozorio na vremenske prilike u nedjelju.

„Problem nedjelje je što ćemo biti u takozvanom sendviču toplog i hladnog zraka. Padavine će se kontinuirano obnavljati“, rekao je, dodajući da će do ponedjeljka biti kraćih prekida u padavinama, ali da oni neće trajati dugo,pišu Vijesti

Sladić je pojasnio da ovakva situacija nosi dodatne rizike.

„Kada imamo tu sendvič situaciju – topli, hladni, pa ponovo topli zrak – to su idealni uslovi da snijeg pređe u ledenu kišu“, naglasio je. Prema njegovim riječima, snijeg će se najduže zadržati u Krajini, jer će se taj dio zemlje nalaziti u hladnom sektoru.

„U nedjelju očekujemo gust i obilan snijeg, lokalno i do 40 centimetara“, rekao je Sladić, upozorivši da će s porastom temperature rasti i snježna granica. „Na planinama će ponovo doći do kiše, što će dovesti do otapanja snijega“, dodao je.

Govoreći o ukupnoj situaciji, Sladić je istakao da se radi o neuobičajenim količinama padavina za januar.

„Govorimo o prilično intenzivnom meteorološkom događaju, ali i frustrirajućem. Mnogi su mislili da će padati samo snijeg“, rekao je, dodajući da je tek nakon pažljivog praćenja razvoja situacije bilo moguće jasnije sagledati šta nas očekuje u narednim danima.

Facebook komentari