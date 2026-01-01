“NOVI NOSTRADAMUS”, globalna predviđanja za 2026.: Politički prevrati, ekonomske krize i duboki društveni nemiri

Diljem Evrope, Hamilton-Parker predviđa masovne nemire i izbijanje antimuslimanskih nereda. Posebno najavljuje pobune poljoprivrednika i studenata u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj.

Više od tri decenije Craig Hamilton-Parker, poznat kao „novi Nostradamus“, bavi se predviđanjem budućnosti. S, kako se tvrdi, zapanjujućom preciznošću najavljuje događaje, a sada je u razgovoru za britanski Metro podijelio svoja predviđanja za 2026. godinu, s posebnim naglaskom na političke i ekonomske potrese u Velikoj Britaniji.

Jedno od ključnih Hamilton-Parkerovih predviđanja odnosi se na nadolazeći finansijski krah u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema njegovim riječima, tržišni šok koji će pogoditi Britaniju tokom proljeća i ljeta 2026. godine bit će teži nego u ostatku Zapada, što će urušiti povjerenje u vladu i izazvati politički slom.

„Proljetno-ljetni tržišni šok pogodit će Britaniju jače nego ostatak Zapada, urušavajući povjerenje u vladu“, izjavio je Craig. Ovaj ekonomski krah, prema njegovim riječima, izazvat će masovne proteste i javni bijes zbog imigracije i visokih troškova života. Posljedično, to će dovesti do ustavne krize, jer će vlada odbiti raspisivanje izbora. Hamilton-Parker također predviđa unutrašnje sukobe unutar Laburističke stranke, što će dovesti do sloma vlade predvođene Sir Keirom Starmerom. „Privremena premijerka, vjerovatno Yvette Cooper, nakratko će stabilizirati vladu prije iznenadnih općih izbora“, rekao je Hamilton-Parker.

Reform UK dolazi na vlast

Nakon sloma Starmerove vlade, Craig predviđa politički preokret u kojem će Reform UK preuzeti vodstvo, ponajviše uz podršku konzervativaca. „Reform se dalje širi kako se stranci pridružuju osobe poput Liz Truss, Suelle Braverman i Jacoba Rees-Mogga“, predviđa Hamilton-Parker. Prema njegovim riječima, Reform UK će postati glavni politički faktor u Velikoj Britaniji.

Nemiri i kulturni ratovi

Usred političkih promjena, Hamilton-Parker predviđa da će u Velikoj Britaniji izbiti masovni nemiri zbog imigracije i kulturnih razlika. „Obnovljeni kršćanski preporod javlja se kao reakcija na islamistički utjecaj, a glasni evropski govornik koji poziva na ‘zabranu islama’ postaje gromobran za kontroverze“, rekao je. Također predviđa antiimigracijske nerede u nekoliko britanskih gradova. Hamilton-Parker najavljuje i smrt kralja Charlesa, što će izazvati šok u britanskoj javnosti. „Uprkos previranjima, raste obnovljeni interes za tradicionalnu kršćansku vjeru, koji postaje dio šireg duhovnog resetiranja u Velikoj Britaniji“, dodao je.

Globalna predviđanja za 2026. godinu

Craig Hamilton-Parker se ne ograničava samo na Britaniju. Njegova predviđanja za 2026. godinu obuhvataju i globalna dešavanja. Jedno od najznačajnijih odnosi se na kolaps tržišta umjetne inteligencije (AI). Prema njegovim riječima, nakon dramatične korekcije dionica AI i tehnoloških kompanija uslijedit će globalni pad tržišta. „Vodeća kriptovaluta pada i do 70 posto, što će ozbiljno poljuljati povjerenje u cijelu industriju širom svijeta“, predviđa Hamilton-Parker.

Rat u Ukrajini i previranja u Rusiji

Kada je riječ o ratu u Ukrajini, Hamilton-Parker predviđa da će Ukrajina povratiti većinu svoje teritorije, dok će Rusija zadržati tek uski koridor prema Krimu. Prema njegovim riječima, ovaj scenario će postati stvarnost nakon iznenadnog dogovora između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, čime će biti okončan rusko-ukrajinski rat. Međutim, kako upozorava, globalne napetosti će se potom preusmjeriti na Daleki istok.

Katastrofe u Kini

Hamilton-Parker također predviđa veliku katastrofu u Kini, obilježenu neisplaćenim radnicima, zamrznutim obveznicama i ozbiljnom infrastrukturnom krizom. Smatra da bi okidač mogao biti velika željeznička nesreća ili incident povezan s branom Tri klanca. Također predviđa nestanak ili misterioznu smrt visokog kineskog zvaničnika, kao i vidljivo pogoršanje zdravlja predsjednika Xi Jinpinga, što bi moglo posijati „sjeme budućeg raspada Kine“.

Nemiri u Evropi i Sjevernoj Americi

Širom Evrope, Hamilton-Parker predviđa masovne nemire i izbijanje antimuslimanskih nereda. Posebno najavljuje pobune poljoprivrednika i studenata u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Nizozemskoj. U Sjedinjenim Američkim Državama, prema njegovim riječima, doći će do sukoba između ljevičarskih aktivista, islamističkih frakcija i konzervativnih grupa, što bi moglo prerasti u svojevrsni kulturni građanski rat.

Bliski istok: preobrazba i novi početak za Iran i Siriju

Na Bliskom istoku, Hamilton-Parker vidi period duboke preobrazbe. Iranski režim, prema njegovim riječima, počet će se urušavati pod snažnim ekonomskim pritiscima. „Nova zastava, kulturni preporod i simbolični povratak Reze Pahlavija označit će povratak zemlje njenom drevnom perzijskom identitetu“, rekao je. U Siriji predviđa početak takozvanog „Projekta Feniks“, koji bi trebao obnoviti obalu zemlje i pretvoriti je u prosperitetnu turističku regiju, prenosi Avaz.

Predviđanja Craiga Hamilton-Parkera za 2026. godinu oslikavaju izrazito turbulentan svijet, obilježen političkim prevratima, ekonomskim krizama i dubokim društvenim nemirima. Hoće li se ova proročanstva ostvariti, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno – 2026. godina, prema njemu, donosi velike i potencijalno presudne promjene.

