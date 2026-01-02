Oglasio se organizator kojeg je Đogani optužio da je pobjegao s novcem: “U Hitnoj sam, bojim se da ću umrijeti”

Đole i Vesna Đogani izveli su samo jedan blok nastupa tokom novogodišnje noći u Nemačkoj, nakon čega su prekinuli koncert, tvrdeći da ih je organizator prevario.Organizator Husein Velagić sada se oglasio i iznio svoju verziju događaja. On tvrdi da je Đoletu i Vesni isplatio 11.000 evra i optužio ih za prijetnje.

“Borim se za život”

– Ja sam Đoganijevima unaprijed dao 11.000 evra i ostalo je da im dam još 5.000. Rekao sam im da sačekaju za ostatak. Međutim, meni je pozlilo, ja sam bolestan čovjek, imam sve papire i završio sam u Hitnoj. Đogani su mi poslali strašne momke na kućna vrata koji su mi prijetili – rekao je Velagić, dodajući:

– Samo dragi Bog zna koliko sam pošten čovjek. Sve ide na sud. Prekidam saradnju sa Đoganijem. Ostali su dobili svoje pare: Zoran Janković 1.500 evra, Đoganijevoj sestri u Nemačkoj blizu Bohuma dao sam 11.000 evra. Ja sam u Hitnoj, borim se za život i bojim se da ću umrijeti.

Na pitanje zbog čega je napustio nastup, Velagić je odgovorio:

– Morao sam pobjeći jer su prijetili da će mi zapaliti automobil vrijedan 20.000 evra i ubili bi me. Od policije sam tražio zaštitu. Ako se ovako nastavi, bit će mrtvih glava.Kada je upitan ko mu je prijetio, Velagić je rekao: “Đogani i Slovenac.”

Vesna: Prevareni smo

Vesna Đogani se također oglasila za “Blic”, tvrdeći da su prevareni i da je cijela situacija velika lekcija,piše Avaz

– Upravo smo sletjeli i sada vidim da ima dosta komentara na snimku kod voditelja. Samo je njemu dao sve pare, a sve ostale nas je zakinuo. Gazda sale, koji je iz Turske, došao je i rekao da prekine muziku jer ga čovjek nije platio. Nakon toga smo sve isključili i rekli ljudima. Mnogo ljudi je prevario, a svi su ćutali. To stvarno nije fer – rekla je Vesna i dodala:

– Poslije sam se vratila i zbog ljudi sam pjevala još sat vremena. Rekla sam da neću da svi ispaštamo zbog jedne budale. Svima sretna Nova godina, a nama jedna ozbiljna lekcija. Bitno nam je da su se ljudi veselili i da je bilo divno, i malo je bez veze što se to stavlja u drugi plan.

