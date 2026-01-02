Mladić iz Srbije nestao nakon požara u Švicarskoj, porodica traži informacije

Među osobama kojima se od te noći gubi svaki trag je i 31 godišnji Stefan Ivanović, porijeklom iz Srbije, koji je u klubu radio kao član osiguranja.

Njegova porodica navodi da do danas nisu dobili nikakvu zvaničnu informaciju o njegovoj sudbini.

Ivanović posjeduje dvojno državljanstvo i više od dvije decenije živi i radi u Švicarskoj. Kobne noći nalazio se na radnom mjestu kada je izbio požar.

Kako je za medije ispričala Marina, supruga njegovog brata, Stefan je bio unutar objekta u trenutku izbijanja vatre, nakon čega mu se gubi svaki trag,pišu Vijesti

Porodica ističe da su pojedini medijski navodi o tome da među stradalima nije bilo državljana Srbije doveli do zabune, jer Stefan ima i švicarsko državljanstvo.

Apeluju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju ili trenutnom stanju da se jave, naglašavajući da im svaka vijest može biti od presudne važnosti.

Dodatnu nadu daje činjenica da je Stefanov mobilni telefon bio aktivan još nekoliko sati nakon tragedije, što porodica vidi kao mogući znak da je živ i da mu je ukazana pomoć.

Podsjećamo, u eksploziji i požaru koji su se dogodili oko 1.30 sati u baru Le Constellation život je izgubilo 47 osoba, dok je više od 100 ljudi povrijeđeno.

Tačan uzrok nesreće još nije zvanično potvrđen, a kao jedna od mogućnosti spominje se pirotehnika.

Facebook komentari