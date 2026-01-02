BIK

Imate prostora da usporite i dobro se zamislite nad svojim poslovnim ciljevima. Neke stvari u ljubavi sagledavate drugim očima, i niste sigurni kako dalje da postupite. Uveče provedite vreme sa prijateljima i opustite se, praznici još uvek traju!

BLIZANCI

Pažnja vam je podeljena ovih dana, sa jedne strane imate odgovornosti ka kojima vas vuče razum, a sa druge želje koje vam govori srce. Koji glas ćete poslušati i kako će to uticati na vas? Odgovor znate samo vi. Uživate u prilici da ne razmišljate o poslu. Zdravlje je stabilno.

RAK

Ljubavna situacija danas od vas očekuje razumevanje i fleksibilnost. Da li ste spremni da se toliko izložite i date najbolje od sebe, verujući u bolju budućnost? Ne dozvolite da vas gnjave kolege sa posla pitanjima koja mogu da sačekaju. Mogući su problemi sa varenjem.

LAV

Dnevni horoskop za 2. januar 2026. godine savetuje vas da se bavite nečim kreativnim i da dozvolite svom unutrašnjem detetu da se raduje! Potrebno vam je opuštanje i uživanje. Ako niste u vezi, moguće je novo poznanstvo koje će vas ispuniti uzbuđenjem!

DEVICA

Neko u vašoj porodici očekuje da mu pružite više pažnje i energije, nego što ste trenutno spremni da pružite. Čeka vas važna odluka vezana za novac, pa budite razboriti. Zdravlje je dobro.

VAGA

Dnevni horoskop za 2. januar 2026. godine nudi vam dobar životni savet – disciplina i posvećenost koje pokažete danas, isplatiće vam se jednostavnošću i lakoćom sutra. Kako ovo možete da primenite u životu, i u kom polju bi vam bilo najkorisnije? Vreme sa prijateljima vratiće vam lepe uspomene. Zdravstveno stanje vam je dobro, moguć je umor.

ŠKORPIJA

Bićete vrlo emotivni danas, osećate se ranjivo i moguće je da ćete biti preosetljivi na reči osobe koju inače volite i cenite. Zapamtite da svakome od nas neki period pada teže, neki lakše, i nemojte pripisati previše težine tim rečima, iskazanim u dobroj nameri. U ljubavi vam cvetaju ruže! Pazite se neodgovornih finansijskih planova.

STRELAC

Današnji dan biće vam neuobičajenog toka. Oscilujete između različitih osećanja, i svako od njih vuče vas u nekom svom smeru. Neki od tih smerova biće dobri, stari i poznati, ali neki su iznenađenje i za vas, pa razmislite šta podsvest želi da vam poruči. Pazite se previše začinjene hrane, neće vam prijati, nije trenutak za gastronomske avanture.

JARAC

Neko u vašem okruženju želi da reši problem u komunikaciji. Možda će vam biti malkice neprijatno, ali čak i neprijatni momenti dozvoljavaju nam da naučimo tuđe perspektive i nove lekcije o ljudima oko sebe. Ne brinite, sve će se dobro završiti!

VODOLIJA

Vaša samouverenost danas dolazi do izražaja, bićete neodoljivi svima sa kojima budete bili u kontaktu. Da li je danas trenutak da pošaljete poruku nekoj osobi o kojoj razmišljate već duže vreme? Dobijate odlične vesti vezane za posao, iako su praznici, pa imate i povod za malo slavlje.

RIBE

Dnevni horoskop za 2. januar 2026. godine predviđa vam mnogo obaveza i tuđih očekivanja, ali ne brinite, imaćete snage, energije i volje za baš sve! Osećate se ispunjeno elanom i spremni ste za sve što Nova godina donosi. Ljubavni horoskop vam savetuje da težite stabilnosti, a ne “varnicama”,piše Mondo

