Stojković uputio direktnu poruku Vučiću i režimu: ‘Prije nego što me odvedu u pritvor…’

Beogradskom advokatu Čedomiru Stojkoviću, koji je uhapšen prije nekoliko dana, dozvoljeno je da se brani sa slobode, ali uz mjere zabrane.

Te mjere uključuju zabranu oglašavanja putem platformi X i YouTube, te prisustvovanja javnim skupovima.

Očigledno, vlast na ovaj način pokušava da ušutka Stojkovića, pogotovo da zabrani objavljivanje njegovog gledanog podcasta Putokaz, u kojem se govori o političkim temama i koji predstavlja kritiku aktuelnog režima Aleksandra Vučića.

Stojković je svom Facebook profilu objavio video u kojem otvoreno govori da nema namjeru da poštuje ove mjere zabrane, jer se tim mjerama, kako tvrdi, krši njegovo ustavno pravo na slobodu govora.

– Prije nego što me odvedu u pritvor poslat ću pismo na sve relevatne adrese u kojem ću opisati kako se danas krši pravo na slobodu govora – jedna je od poruka koju je Stojković uputio u ovom videu.

Kao što je poznato, u krivičnoj prijavi, na osnovu koje je priveden Stojković, kao jedan od “grijehova” navedena je i njegova prijava protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog povezanosti sa Sarajevo Safarijem.

Facebook komentari