Region

Stojković uputio direktnu poruku Vučiću i režimu: ‘Prije nego što me odvedu u pritvor…’

5.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Stojković je objavio video u kojem otvoreno govori kako nema namjeru poštovati mjere zabrane, jer se njima krši njegovo ustavno pravo na slobodu govora

Beogradskom advokatu Čedomiru Stojkoviću, koji je uhapšen prije nekoliko dana, dozvoljeno je da se brani sa slobode, ali uz mjere zabrane.

Te mjere uključuju zabranu oglašavanja putem platformi X i YouTube, te prisustvovanja javnim skupovima.

Očigledno, vlast na ovaj način pokušava da ušutka Stojkovića, pogotovo da zabrani objavljivanje njegovog gledanog podcasta Putokaz, u kojem se govori o političkim temama i koji predstavlja kritiku aktuelnog režima Aleksandra Vučića.

Stojković je svom Facebook profilu objavio video u kojem otvoreno govori da nema namjeru da poštuje ove mjere zabrane, jer se tim mjerama, kako tvrdi, krši njegovo ustavno pravo na slobodu govora.

– Prije nego što me odvedu u pritvor poslat ću pismo na sve relevatne adrese u kojem ću opisati kako se danas krši pravo na slobodu govora – jedna je od poruka koju je Stojković uputio u ovom videu.

Kao što je poznato, u krivičnoj prijavi, na osnovu koje je priveden Stojković, kao jedan od “grijehova” navedena je i njegova prijava protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog povezanosti sa Sarajevo Safarijem.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh