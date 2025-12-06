“Prvo treba uspostaviti administraciju i policijske snage GAZE, pa tek onda razoružati Hamas”

U intervjuu na marginama Doha foruma, Fidan kaže da bez tih početnih koraka, očekivati ​​da će se Hamas razoružati u prvoj fazi sporazuma o primirju nije ni “realno ni izvedivo”.

Kaže da bi predložene policijske snage isključivale članove Hamasa i da bi ih podržavale međunarodne stabilizacijske snage. Dodaje da Washington vrši pritisak na Izrael zbog turske ponude da se pridruži snagama.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je za Reuters da bi trebala biti uspostavljena vjerodostojna palestinska civilna uprava i provjerene, obučene policijske snage kako bi se Hamasu omogućilo razoružavanje, rekavši da je skupina spremna predati upravljanje enklavom.

Izrael je bio uporan u tome da neće dopustiti takav razvoj događaja, budući da je Ankara jedan od vodećih svjetskih kritičara Jeruzalema od početka rata prije više od dvije godine.

Fidan upozorava da bi neuspjeh međunarodne zajednice u napredovanju plana primirja u sljedeću fazu predstavljao “ogroman neuspjeh” za svijet i za Washington, napominjući da je američki predsjednik Donald Trump osobno predvodio taj pritisak.

