Signal”mira i prijateljstva” susjednim zemljama, “upozorenje” neprijateljima: Iran ispalio salvu projektila FOTO

Ranije je Iran održao protuterorističke vježbe u sjeverozapadnoj pokrajini Istočni Azerbajdžan s članicama Šangajske organizacije za suradnju (SCO), koje su, prema Press TV-u, trebale signalizirati “mir i prijateljstvo” susjednim zemljama, ali i upozoriti neprijatelje da će se “svaka pogrešna procjena suočiti s odlučnim odgovorom”.

Kopnene i pomorske vježbe uslijedile su nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu, tijekom kojeg su se Sjedinjene Države pridružile Izraelu u napadu na iranska nuklearna postrojenja .

Iranian media reported that the Revolutionary Guard Navy conducted a large-scale exercise in the Persian Gulf, launching ballistic missiles, cruise missiles, and drones at mock targets in the Gulf of Oman, which they claimed were destroyed with high precision. In a related… pic.twitter.com/Xw3YlIxLWF — LBW (@Weisslbj333Leah) December 5, 2025



Iranski državni mediji izvijestili su o masovnom ispaljivanju krstarećih raketa Kad 110, Kad 380 i Kad 360, kao i 303 balističke rakete, na ciljeve u Omanskom zaljevu . Dronovi su istovremeno simulirali ciljanje neprijateljskih baza, navodi se u izvješću.

Mornarica IRGC-a započela je u četvrtak vježbu u strateški važnom Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu, ističući, kako je navela, povećanu spremnost umjetne inteligencije te “neuništivi duh i otpornost” svojih mornara suočenih sa svakom prijetnjom.

