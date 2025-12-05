Svijet

Signal”mira i prijateljstva” susjednim zemljama, “upozorenje” neprijateljima: Iran ispalio salvu projektila FOTO

48.7K  
Objavljeno prije 1 sat

Mornarica iranske Revolucionarne garde ispalila je balističke i krstareće rakete na simulirane ciljeve u Perzijskom zaljevu tijekom dva dana vojnih vježbi usmjerenih na odbijanje stranih prijetnji.

Ranije je Iran održao protuterorističke vježbe u sjeverozapadnoj pokrajini Istočni Azerbajdžan s članicama Šangajske organizacije za suradnju (SCO), koje su, prema Press TV-u, trebale signalizirati “mir i prijateljstvo” susjednim zemljama, ali i upozoriti neprijatelje da će se “svaka pogrešna procjena suočiti s odlučnim odgovorom”.

Kopnene i pomorske vježbe uslijedile su nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu, tijekom kojeg su se Sjedinjene Države pridružile Izraelu u napadu na iranska nuklearna postrojenja .


Iranski državni mediji izvijestili su o masovnom ispaljivanju krstarećih raketa Kad 110, Kad 380 i Kad 360, kao i 303 balističke rakete, na ciljeve u Omanskom zaljevu . Dronovi su istovremeno simulirali ciljanje neprijateljskih baza, navodi se u izvješću.

Mornarica IRGC-a započela je u četvrtak vježbu u strateški važnom Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu, ističući, kako je navela, povećanu spremnost umjetne inteligencije te “neuništivi duh i otpornost” svojih mornara suočenih sa svakom prijetnjom.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh