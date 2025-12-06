Fudbal

FIFA uvodi promjenu za Mundijal: Mijenja se pravilo staro dvije decenije

Objavljeno prije 1 sat

FIFA je dan nakon žrijeba grupne faze Svjetskog prvenstva najavila važnu promjenu u načinu rangiranja selekcija u grupama, što bi moglo imati značajan utjecaj na tok takmičenja, pa i na eventualni nastup Bosne i Hercegovine.

FIFA je odlučila da promijeni sistem koji je važio više od 20 godina. Do sada je gol-razlika bila glavni kriterij kod selekcija sa istim brojem bodova.

Od narednog Svjetskog prvenstva prioritet će imati međusobni duel, dok gol-razlika postaje tek drugi kriterij.

Ovom izmjenom FIFA želi spriječiti situacije u kojima jače selekcije “pumpaju” gol-razliku protiv slabijih, pa se prednost daje direktnom susretu,pišu Vijesti

Ova promjena može biti povoljna i za BiH, u slučaju plasmana, jedna pobjeda u grupi mogla bi imati još veći značaj, a eventualan teži poraz ne bi automatski značio veliki minus.


