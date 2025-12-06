Štimac pred derbi: Velež je jači nego prije, ali i mi smo uigraniji

Susret će biti duel drugoplasirane i trećeplasirane ekipe na tabeli, a obje ekipe dolaze u susret sa dobrim nizom rezultata, posebno Velež koji ne zna za poraz već sedam utakmica u svim takmičenjima.

Trener Zrinjskog Igor Štimac, danas je istakao pred medijima da očekivanja od njegovog tima ostaju ista, bez obzira na ime protivnika.

“Igrači su svjesni značaja sutrašnje utakmice, osjeti se posebno raspoloženje na treningu i svi jedva čekaju početak susreta”, rekao je Štimac.

Dodao je da derbi nosi dodatnu emotivnu težinu.

“Svaki bod nam je važan, ali ovo je drugačija utakmica jer nosi emociju i intenzitet koji traži našu punu spremnost da završimo meč na najbolji mogući način”, istakao je.

Štimac je također pohvalio Velež od dolaska trenera Ibre Rahimića,pišu Vijesti

“Dosta su se digli, igraju konsolidiran nogomet i jači su nego prije, ali i mi smo uigraniji. Biće to vrlo zanimljiv susret”, kazao je.

Trenutno Zrinjski zauzima drugo mjesto na tabeli sa 36 bodova, dok je Velež treći sa 24 boda.

